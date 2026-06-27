Kevin De Bruyne schiesst das 3:0 für die Belgier beim 5:1-Sieg gegen Neuseeland. Bild: keystone

Belgien ist Gruppensieger – Ägypten weiter, möglicher Nati-Gegner Iran zittert

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Neuseeland - Belgien 1:5 (0:1)

Belgien kommt zu seinen ersten selbst erzielten WM-Toren und spielt sich durch das 5:1 gegen Neuseeland als Gruppensieger in die Sechzehntelfinals. Auch Ägypten steht in der K.o.-Runde.

Leandro Trossard legte in Vancouver die Basis zum Erfolg. Der Offensivspieler von Arsenal traf in der 28. Minute nach einem Eckball und einer ungenügenden Abwehraktion der Neuseeländer zum 1:0 und war fünf Minuten nach Wiederanpfiff auch für den zweiten Treffer verantwortlich. Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku und Alexis Saelemaekers erzielten in der letzten halben Stunde die weiteren belgischen Treffer. Schottland-Legionär Elijah Just sorgte mit seinem dritten WM-Tor zum 1:3 für den neuseeländischen Ehrentreffer.

Die «Diables rouges» verdienten sich den Erfolg. Mit viel Intensität, die man von ihnen in den ersten beiden Partien gegen Ägypten und Iran nicht gesehen hatte, drängten sie von der ersten Minute an auf das Tor und belagerten phasenweise den Strafraum der Neuseeländer. Diese kamen bloss jeweils nach den Gegentreffern etwas besser auf und auch zu der einen oder anderen guten Offensivaktion. Für einen Vorstoss in den Sechzehntelfinal wäre ein Sieg nötig gewesen. Davon waren die Neuseeländer weit entfernt.

Neuseeland - Belgien 1:5 (0:1)

Vancouver. 52'497 Zuschauer. SR Makhadmeh.

Tore: 28. Trossard 0:1. 50. Trossard (Vanaken) 0:2. 66. De Bruyne 0:3. 84. Just 1:3. 86. Lukaku (Raskin) 1:4. 94. Saelemaekers (Lukaku) 1:5.

Neuseeland: Crocombe; Payne (64. Boxall), Surman, Bindon, Cacace (79. de Vries); Bell (64. McCowatt), Stamenić; Singh (46. Randall), Thomas (46. Old), Just; Wood.

Belgien: Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans (85. Raskin), Vanaken; Doku (56. Fernandez-Pardo), De Bruyne (72. Onana), Trossard (72. Saelemaekers); De Ketelaere (85. Lukaku).

Verwarnungen: 46. Stamenić. 56. Just.

Ägypten - Iran 1:1 (1:1)

Ägypten musste den Gruppensieg den Belgiern überlassen, weil es gegen den Iran in Seattle nur 1:1 spielte. Mahmoud Saber brachte die bereits vor dem letzten Vorrundenspiel für die K.o.-Runde qualifizierten Ägypter in der 5. Minute in Führung, der Iran glich noch vor Ablauf der ersten Viertelstunde durch Ramin Rezaeian aus. Einige Minuten zuvor war Mehdi Taremi mit einem Penalty an Ägyptens Keeper Oufa Shobeir gescheitert.

In der Nachspielzeit kam der Iran dem Siegtreffer und damit dem 2. Platz in der Tabelle ganz nahe. Das vermeintliche 2:1 in der 93. Minute wurde wegen eines knappen Offsides aberkannt und etwas später trafen die Iraner nur die Latte. So müssen sie nach dem dritten Remis in Folge hoffen, als einer der besten Gruppendritten in die nächste Runde zu kommen.

Ägypten kann schon fix planen. Die Nordafrikaner treffen im Sechzehntelfinal auf Australien. Belgien spielt gegen einen der besten Gruppendritten.

Ägypten - Iran 1:1 (1:1)

Seattle. 66'925 Zuschauer. SR Marciniak.

Tore: 5. Mahmoud Saber (Trezeguet) 1:0. 14. Rezaeian 1:1.

Ägypten: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Ramy Rabia, Mohamed Abdelmonem (14. Yasser Ibrahim), Ahmed Fatouh; Mohanad Lasheen, Mahmoud Saber (46. Marwan Attia); Emam Ashour (46. Omar Marmoush), Mohamed Salah (57. Zizo), Trezeguet; Mostafa Zico (76. Hamza Abdelkarim).

Iran: Beiranvand; Kanani (46. Hardani), Khalilzadeh, Nemati; Rezaeian, Mohammadi; Ghoddos (67. Moghanloo), Ghorbani, Ezatolahi, Mohebbi (91. Jahanbakhsh); Taremi.

Bemerkungen: 11. Taremi verschiesst Penalty.

Verwarnungen: 19. Kanani. 20. Mahmoud Saber. 42. Yasser Ibrahim. 43. Nemati. 79. Ezatolahi. 92. Mohanad Lasheen. 94. Khalilzadeh. (car/sda)