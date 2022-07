Am Sonntag stand bei der Frauen-Nati noch eine Trainingseinheit auf dem Programm. Bild: keystone

Acht Spielerinnen betroffen – Magendarm-Infekt legt die Schweizer Frauen-Nati lahm

Zwei Tage nach dem bitteren 2:2 beim EM-Auftakt gegen Portugal hat die Schweizer Frauen-Nati mit neuen Problemen zu kämpfen. «Das Training von heute Morgen und der am Nachmittag angesetzte Media-Point müssen aufgrund von Magendarm-Symptomen bei acht Spielerinnen und elf Staff-Mitgliedern kurzfristig abgesagt werden», twitterte der SFV am Montagmorgen.

Eigentlich hätten die Schweizerinnen um 11 Uhr auf dem Leeds United Training Ground trainieren sollen. Es ist bereits die nächste Planänderung, nachdem letzte Woche nach nur einem Training bereits der Trainingsplatz gewechselt werden musste, weil die Platzverhältnisse nicht gut genug ist.

Wie es weitergeht und was genau die Probleme ausgelöst hat, ist noch unklar. Fakt ist: Die Zeit für die Equipe von Trainer Nils Nielsen drängt. Bereits am Mittwoch um 18 Uhr steht für die Frauen-Nati gegen Schweden die zweite EM-Partie auf dem Programm. Der Verband will im Laufe des Tages über das weitere Vorgehen informieren. (pre/rgu)