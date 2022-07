Die Überfliegerin: Grace Gayoro erzielte gegen Italien einen Hattrick. Bild: keystone

Frankreich lässt Italien keine Chance – Belgien und Island trennen sich ohne Siegerinnen

Frankreich – Italien 5:1

Die Französinnen haben bei ihrem Auftaktspiel zur Fussball-EM in Rotherham für Furore gesorgt. Gegen Italien, das an der WM mit dem Viertelfinal-Einzug überrascht hatte, setzten sich «Les Bleus» deutlich mit 5:1 durch. Matchwinnerin war Onema Grace Geyoro, welche drei Treffer erzielte.

Dabei drohte Italien gar nicht eine heftigere Pleite. Die Mannschaft von Corinne Diacre erzielte alle Tore in der ersten Halbzeit und ging mit einer 5:0-Führung in die Kabine. Im zweiten Durchgang nahmen die Favoritinnen allerdings den Fuss etwas vom Gaspedal. Einen weiteren Treffer gelang den Französinnen so nicht mehr, Italien konnte immerhin noch den Ehrentreffer bejubeln.

Der Hattrick von Geyoro im Video. Video: SRF

Belgien – Island 1:1

Im EM-Gruppenspiel zwischen Belgien und Island gibt es keine Siegerinnen. Die beiden Mannschaften trennen sich mit einem 1:1-Unentschieden. Nach 33 Minuten vergab Berglind Thorvaldsdottir vom Elfmeterpunkt die isländische Führung, machte ihren Fehler aber kurz nach der Pause gut, als sie doch noch zum 1:0 für die Nordländerinnen traf.

Thorvaldsdottir bringt Island in Führung. Video: streamja

Am Ende mussten sich die über weite Strecken spielbestimmenden Isländerinnen über zwei verlorene Punkte ärgern. Justine Vanhaevermaet glich die Partie vom Elfmeterpunkt nach 65 Minuten aus – es war der Schlusspunkt in einem animierten Spiel. (dab/abu)