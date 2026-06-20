Beim 1:0 zum Auftakt gegen Ecuador war Yan Diomande der auffälligste Mann auf dem Platz – am Schluss wurde er zum Spieler des Spiels gewählt. Bild: www.imago-images.de

Deutschlands nächste Aufgabe heisst Diomande – der 100-Millionen-Mann der Elfenbeinküste

Mit 19 Jahren ist Yan Diomande ein Juwel in der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste. Vor dem Duell mit Deutschland veröffentlicht er einen Brief an seine Schwester Roxane – und weckt Begehrlichkeiten in Liverpool.



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Vor wenigen Jahren stahl er als hungriger Junge Mais und Kartoffeln von den Feldern rund um seine Fussballakademie, heute gehört er zu den begehrtesten Talenten der Welt: Yan Diomande. Mit 18 Jahren debütierte er in der spanischen Liga für Leganés ausgerechnet gegen Real Madrid – im Sommer 2025 landete der Flügelspieler bei RB Leipzig. In der Bundesliga kommt er auf 12 Tore in 33 Spielen – schon bald könnte er auf dem Transfermarkt für grosse Summen sorgen.

«Alles, was ich tue, tue ich für dich»

Hinter dem kometenhaften Aufstieg steht ein tiefer Schmerz. In einem offenen Brief auf «The Players' Tribune» wandte sich der 19-Jährige diese Woche an seine verstorbene Schwester Roxane. Sie war seine grösste Anhängerin – als Kind behauptete sie, ihr Bruder werde besser als Portugals Starspieler Cristiano Ronaldo. Mit nur 15 Jahren starb sie – ihr wurde auf einer Party etwas in ein Getränk gemischt. Seither fühle er sich nur noch auf dem Platz zu Hause, schreibt er. «Alles, was ich tue, tue ich für dich», versprach er – und er werde dafür sorgen, dass die ganze Welt ihren Namen kenne und man sie niemals vergessen werde.



Der auffälligste Mann der Elfenbeinküste

An der WM macht er bereits das Erste wahr. Beim 1:0 zum Auftakt gegen Ecuador war Diomande der auffälligste Mann auf dem Platz – am Schluss wurde er zum Spieler des Spiels gewählt. Die Auszeichnung widmete er seiner Mutter.

«Der Junge verfügt über aussergewöhnliches Talent. Für einen Trainer ist es ein Geschenk, einen Spieler wie ihn zu haben.» Emerse Faé, Nationaltrainer Elfenbeinküste

Grosse Klubs liebäugeln

Nationaltrainer Emerse Faé schwärmte, er sei froh, den Jungen in seinem Team zu haben. Weiter äusserte er sich: «Der Junge verfügt über aussergewöhnliches Talent. Für einen Trainer ist es ein Geschenk, einen Spieler wie ihn zu haben.» Den entscheidenden Treffer erzielte zwar der eingewechselte Amad Diallo spät, doch Diomande erwies sich als komplettester Spieler der Partie.

Solche Auftritte rufen Topklubs auf den Plan. Offenbar soll der FC Liverpool ein Angebot von rund 100 Millionen Euro für den 19-Jährigen abgegeben haben – RB Leipzig lehnte das Angebot ab.

Nun wartet Deutschland

Am Samstag trifft die Elfenbeinküste auf Deutschland – die Deutschen gewannen zum Auftakt klar mit 7:1 gegen Curacao. Für Diomande ist es erneut eine Chance, um sich auf der ganz grossen Bühne zu beweisen.