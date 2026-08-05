Jetzt ist endgültig Schluss: Lara Gut-Behrami erklärt ihren Rücktritt. Bild: keystone

Skifahrerin Lara Gut-Behrami beendet ihre Karriere

Es kommt nicht zum Comeback: Lara Gut-Behrami erklärt ihre erfolgreiche Karriere im Ski-Weltcup per sofort für beendet.

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Nun also doch: Lara Gut-Behrami zieht einen Schlussstrich unter ihre erfolgreiche Karriere. Die 35-jährige Tessinerin erklärte beim TV-Sender RSI, dass sie nicht in den Ski-Weltcup zurückkehren werde.

Gut-Behrami hatte schon im vergangenen Jahr erklärt, dass die Saison 2025/26 ihre letzte sein werde. Die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina sollten das letzte grosse Highlight ihrer Karriere sein. Dann kam der Trainingssturz nach dem ersten Saisonrennen, bei dem sie sich im letzten November schwere Knieverletzungen zugezogen hatte. In der Folge liess sie offen, ob sie ihr Karriereende verschieben würde. Eine Teilnahme an der Heim-WM 2027 in Crans-Montana wurde zum Thema. Dazu kommt es nun aber nicht.

Im Dezember 2007 debütierte Lara Gut-Behrami im Ski-Weltcup, kurz darauf fuhr sie in St.Moritz in ihrer ersten Weltcupabfahrt gleich aufs Podest. Es war der Auftakt einer enorm erfolgreichen Karriere. Gut-Behrami gewann 48 Weltcuprennen, wurde zweimal Gesamtweltcupsiegerin (2015/16 und 2023/24) und holte sich sieben kleine Kristallkugeln (sechs im Super-G, eine im Riesenslalom). Dazu feierte sie nach einigen persönlichen Enttäuschungen auch an den Grossanlässen grosse Erfolge.

In ihrem letzten Weltcuprennen wird Lara Gut-Behrami Dritte. Bild: keystone

2021 wurde sie in Cortina d'Ampezzo Weltmeisterin im Super-G und im Riesenslalom, ein Jahr später triumphierte sie bei den Olympischen Spielen in Peking im Super-G ebenfalls. Dazu kommen viermal Olympia-Silber, dreimal Olympia-Bronze sowie zweimal WM-Bronze. Damit ist Gut-Behrami nicht nur eine der erfolgreichsten Skifahrerinnen der Schweiz, sondern der Welt.

Nun beendet die 35-Jährige ihre Karriere. Ihr letztes Weltcuprennen ist damit der Riesenslalom zum Saisonauftakt im Oktober 2025 in Sölden. Diesen beendete Gut-Behrami als Dritte. (nih)