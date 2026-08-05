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Lara Gut-Behrami beendet ihre Ski-Karriere

Lara Gut-Behrami from Switzerland pictured during a press event prior the FIS Alpine Ski World Cup season in Soelden, Austria, on Friday, October 24, 2025. The Alpine Skiing World Cup season 2025/26 w ...
Jetzt ist endgültig Schluss: Lara Gut-Behrami erklärt ihren Rücktritt.Bild: keystone

Skifahrerin Lara Gut-Behrami beendet ihre Karriere

Es kommt nicht zum Comeback: Lara Gut-Behrami erklärt ihre erfolgreiche Karriere im Ski-Weltcup per sofort für beendet.
05.08.2026, 18:0105.08.2026, 18:27

Nun also doch: Lara Gut-Behrami zieht einen Schlussstrich unter ihre erfolgreiche Karriere. Die 35-jährige Tessinerin erklärte beim TV-Sender RSI, dass sie nicht in den Ski-Weltcup zurückkehren werde.

Gut-Behrami hatte schon im vergangenen Jahr erklärt, dass die Saison 2025/26 ihre letzte sein werde. Die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina sollten das letzte grosse Highlight ihrer Karriere sein. Dann kam der Trainingssturz nach dem ersten Saisonrennen, bei dem sie sich im letzten November schwere Knieverletzungen zugezogen hatte. In der Folge liess sie offen, ob sie ihr Karriereende verschieben würde. Eine Teilnahme an der Heim-WM 2027 in Crans-Montana wurde zum Thema. Dazu kommt es nun aber nicht.

Im Dezember 2007 debütierte Lara Gut-Behrami im Ski-Weltcup, kurz darauf fuhr sie in St.Moritz in ihrer ersten Weltcupabfahrt gleich aufs Podest. Es war der Auftakt einer enorm erfolgreichen Karriere. Gut-Behrami gewann 48 Weltcuprennen, wurde zweimal Gesamtweltcupsiegerin (2015/16 und 2023/24) und holte sich sieben kleine Kristallkugeln (sechs im Super-G, eine im Riesenslalom). Dazu feierte sie nach einigen persönlichen Enttäuschungen auch an den Grossanlässen grosse Erfolge.

Third placed Lara Gut-Behrami from Switzerland celebrates in the finish are during the second run of the Womens Giant Slalom race of the FIS Alpine Ski World Cup season opener on the Rettenbach glaci ...
In ihrem letzten Weltcuprennen wird Lara Gut-Behrami Dritte.Bild: keystone

2021 wurde sie in Cortina d'Ampezzo Weltmeisterin im Super-G und im Riesenslalom, ein Jahr später triumphierte sie bei den Olympischen Spielen in Peking im Super-G ebenfalls. Dazu kommen viermal Olympia-Silber, dreimal Olympia-Bronze sowie zweimal WM-Bronze. Damit ist Gut-Behrami nicht nur eine der erfolgreichsten Skifahrerinnen der Schweiz, sondern der Welt.

Nun beendet die 35-Jährige ihre Karriere. Ihr letztes Weltcuprennen ist damit der Riesenslalom zum Saisonauftakt im Oktober 2025 in Sölden. Diesen beendete Gut-Behrami als Dritte. (nih)

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Themen
Die erfolgreiche Karriere von Lara Gut-Behrami
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Die erfolgreiche Karriere von Lara Gut-Behrami

Am 28. Dezember 2007 tritt Lara Gut zum ersten Mal im Weltcup auf. Im Riesenslalom von Lienz verpasst sie den zweiten Lauf.
quelle: swissski / olivier maire
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P.Giddy
05.08.2026 18:11registriert April 2021
Der sonst so inflationär verwendete Begriff "Legende" passt hier für einmal.
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c-bra
05.08.2026 18:14registriert April 2016
Gratulation zu dieser überragenden Karriere. Neben der Piste werde ich ihre direkte, andere Art vermissen. Grandiose Sportlerin, vielen Dank für die tollen Momente!
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meglo
05.08.2026 18:08registriert März 2016
Ein vernünftiger und nachvollziehbarer Entscheid. Trotzdem werde ich sie vermissen, wie wohl vieie andere Skisportfreunde. Alles Gute Lara.
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