Grosser Jubel bei den Mexikanern nach dem einzigen Treffer der Partie. Bild: keystone

Mexiko ist Gruppensieger – trotzdem gibt es Pfiffe von den eigenen Fans

Nach einer eher enttäuschenden ersten Halbzeit pfeifen die Fans beide Teams aus – dann sorgt ein Torwartfehler für die Wende. Mexiko steht somit fix in der K.-o.-Phase – auch Südkorea kann weiterhin vom Sechzehntelfinal träumen.

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Der Co-Gastgeber Mexiko hat als erstes Team den Schritt in die K.-o.-Phase der Weltmeisterschaft 2026 geschafft. Die Mexikaner konnten sich mit einem 1:0-Sieg gegen Südkorea durchsetzen und stehen nun vorzeitig als Sieger der Gruppe A fest.

Lange sah es nach einem eher tristen Abend aus. Beide Teams waren mit Auftaktsiegen angereist, Mexiko nach dem turbulenten Eröffnungsspiel – 2:0-Sieg gegen Südafrika und drei Platzverweise – und Südkorea nach dem 2:1-Sieg über Tschechien. In der ersten Halbzeit passierte wenig – das Publikum reagierte auf den emotionslosen Auftritt zur Pause mit Pfiffen. Bereits im Eröffnungsspiel gegen Südafrika gab es einzelne Pfiffe gegen die mexikanische Mannschaft, als das Team kaum offensive Akzente setzen konnte.

Das entscheidende Tor fiel in der 50. Minute: Nach einem Zusammenprall liess Südkoreas Torhüter Kim Seung-Gyu den Ball fallen – Luis Romo musste nur noch ins leere Tor einschieben. Dieser Treffer sorgte im Stadion dann auch für einen Stimmungswechsel.

Danach versuchte Südkorea nochmals alles aufs Tor zu setzen. Sie drängten jedoch vergeblich auf den Ausgleich. Der mexikanische Schlussmann José Rangel parierte die beste Chance für die Koreaner in der 87. Minute doppelt gegen Cho Gue-Sung.

Mexiko bleibt mit zwei Siegen makellos und ist als Gruppensieger durch – Südkorea könnte sich mit einem Punktgewinn gegen Südafrika den zweiten Platz in der Gruppe A sichern. (car)