Der Titelverteidiger USA ist mit einem blauen Auge davongekommen und steht in der K.o.-Phase. Das Schicksal der Vereinigten Staaten hing in der Nachspielzeit vom linken Torpfosten ab, der verhinderte, dass ein Schuss der Portugiesin Ana Capeta den Weg ins Tor fand. Eine Niederlage hätte das Aus der Amerikanerinnen bedeutet.

Auch für das zweite europäische Team der Gruppe D geht die Reise weiter. Dänemark trifft nach dem Sieg über das sieg- und torlos ausgeschiedene Haiti in der ersten Runde der K.o.-Phase auf den WM-Co-Gastgeber Australien . Auch diese Partie findet am Montag statt, Austragungsort ist Sydney.

Durch den Gruppensieg erspielte sich England ein Achtelfinal-Duell mit Nigeria. Die Partie findet am Montag in Brisbane statt.

Geflüchteter Top-Läufer aus Südsudan will für Schweiz starten – Weltverband zögert noch

Dominic Lobalu, der in der Schweiz heimisch gewordene Kriegsflüchtling, dürfte die Weltmeisterschaften in Budapest verpassen. Dies wird am Rande der Schweizer Meisterschaften in Bellinzona klar.

Das Gesuch von Swiss Athletics, Lobalu an der WM in drei Wochen für die Schweiz starten zu lassen, obwohl er den Schweizer Pass noch nicht besitzt, ist nach wie vor hängig. «World Athletics hat uns auf Nachfrage mitgeteilt, dass wir nicht mit einem Entscheid vor Budapest rechnen sollen», sagt Christoph Seiler, Präsident beim nationalen Verband. «Wir bedauern sehr, dass für einen Athleten von diesem Niveau noch keine Lösung gefunden wurde. Wir hoffen nach wie vor auf einen positiven Entscheid in den kommenden Tagen.»