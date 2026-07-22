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Blatter ruft zum Widerstand gegen Infantino auf

epa11986898 Former FIFA President, Joseph (Sepp) Blatter speaks to journalists after the verdict at the special appeals court, in Muttenz, Switzerland, 25 March 2025. A special appeals court, sitting ...
Sepp Blatter ruft zum Widerstand gegen FIFA-Präsident Infantino auf.Bild: keystone

Blatter ruft zum Widerstand gegen Infantino auf: «WM hat ihre Glaubwürdigkeit verloren»

22.07.2026, 03:3322.07.2026, 03:35

Ex-FIFA-Präsident Joseph Blatter hat in einem Tweet zum Widerstand gegen Präsident Gianni Infantino aufgerufen. Zwar sei die WM – mit dem richtigen Gewinner – vorbei, «doch auf dem Weg zum Schlusspfiff hat das Turnier seine Glaubwürdigkeit verloren».

Die Politik dürfe den Sport nicht überschatten, so Blatter weiter: «Jetzt liegt es an den Fans, den Spielern und den nationalen Verbänden, den Fussball zurückzuerobern und ihn unter neuer Führung zu seinen Wurzeln zurückzuführen.»

Worauf genau Blatter anspielt, ist aus dem Tweet nicht herauszulesen. Er könnte damit die ganze Aufregung um US-Star Folarin Balogun gemeint haben, dessen Rote Karte für das Spiel gegen Belgien von der FIFA aufgehoben wurde.

Blatter könnte aber auch die Szene bei der Pokalfeier gemeint haben, bei der sich Trump, wie schon bei der Klub-WM 2025, in den Vordergrund gedrängt hatte.

Trump drängt sich bei Pokalfeier in den Vordergrund

Dass Blatter und Infantino das Heu nicht auf der gleichen Bühne haben, ist bekannt. Der Ex-FIFA-Präsident attackierte Infantino wegen dessen Führungsstils in den letzten Jahren immer wieder. (ome)

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