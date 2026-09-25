Applaus an die Fans von den französischen Nationalspielern nach dem Sieg gegen die Türkei. Bild: keystone

Zidane startet mit einem Sieg, Italien verliert in Rom

Frankreich gewinnt die Premiere unter Nationalcoach Zinédine Zidane in der Türkei. Im anderen Topspiel der Nations League vom Freitag unterliegt Italien daheim Belgien mit 0:2.

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Zinédine Zidane sah beim 1:0-Sieg in Izmit keine Glanzleistung seiner neuen Mannschaft. Ein Treffer von Kylian Mbappé in der 54. Minute reichte dem WM-Vierten zum Sieg. Für den kurz darauf verletzt ausgewechselten Rekordtorschützen der Franzosen war es im 107. Länderspiel der 67. Treffer. Ähnlich viel Anteil am knappen Auswärtserfolg wie Mbappé hatte Goalie Mike Maignan. Der Keeper der AC Milan verhinderte zweimal das 0:1 mit starken Paraden. Der türkische Goalie Ugurcan Cakir sah derweil in der 87. Minute für ein Handspiel ausserhalb des Strafraums die Rote Karte.

Weiter geht es für Zidane am Montag in Belgien und nächsten Freitag gegen Italien. Diese beiden Teams standen sich in Rom ebenfalls mit neuen Nationalcoaches an der Seitenlinie gegenüber. Der Niederländer Mark van Bommel ist Belgiens neuer Hoffnungsträger, Roberto Mancini Italiens Rückkehrer auf dem Posten des «Commissario Tecnico».

Zufriedener durfte van Bommel sein. Mika Godts, der Flügelspieler von Paris Saint-Germain, und Benfica Lissabons Dodi Lukebakio trafen nach starken Einzelaktionen (20. und 69.) zum Sieg. Vor allem in der ersten Halbzeit hätten die Belgier weitere Treffer erzielen können. Italiens Keeper Gianluigi Donnarumma zeigte aber wie sein belgisches Gegenüber Senne Lammens eine starke Partie. Lammens verhinderte nach der Pause mehrmals das mögliche 1:1 der nach dem Seitenwechsel zwischenzeitlich stärker aufspielenden Italiener. (cpf/sda)