Champions League: Real führt Liverpool vor, Napoli schlägt Frankfurt

Bedröppelte Mienen beim FC Liverpool nach der Heimpleite gegen Real Madrid. Bild: keystone

Real Madrid führt Liverpool auswärts vor – Napoli macht kurzen Prozess mit Frankfurt

Liverpool – Real Madrid 2:5

Liverpool verpasst im Champions-League-Achtelfinal gegen Real Madrid die Revanche für die letztjährige Niederlage im Final. Die Engländer geben einen 2:0-Vorsprung preis und unterliegen letztlich 2:5.

Nuñez düpiert Courtois. Video: SRF

Im spektakulären Spiel gab es in der ersten Halbzeit bereits vier Tore zu sehen. Dabei ragten auf beiden Seiten zwei Akteure heraus. Bei Liverpool war es Mohamed Salah. In der 4. Minute passte der einstige Basel-Spieler punktgenau auf Darwin Nuñez, der mit der Hacke kunstvoll zur frühen Führung traf. Nachdem Salah das 2:0 erst knapp verpasst hatte, profitierte der Ägypter in der 14. Minute vom Fehler des Real-Torhüters Thibaut Courtois. Dem sonst so sicheren Belgier versprang der Ball, Salah brauchte aus kurzer Distanz nur noch einzuschieben.

Courtois düpiert sich selbst. Video: SRF

Die Madrilenen schienen gegen die entfesselten Engländer erst überfordert, fanden dank Vinicius Junior jedoch zurück ins Spiel. In der 21. Minute dribbelte sich der 22-jährige Brasilianer in den Strafraum und schlenzte den Ball in die entfernte Torecke. Eine Viertelstunde danach durfte sich auch Vinicius Junior beim gegnerischen Goalie bedanken. Unbedrängt schoss Nationalmannschaftskollege Alisson Becker den Stürmer an, worauf der Ball in hohem Bogen ins Netz flog.

Auch Alisson legt sich selbst ein Ei. Video: SRF

Die Wende perfekt machte mit Eder Militão wiederum ein Brasilianer. Unmittelbar nach der Pause erzielte der Verteidiger nach einem Freistoss von der seitlichen Strafraumgrenze per Kopf die erstmalige Führung der Spanier. Die nun verunsicherten Gastgeber offenbarten darauf Unsicherheiten in der Defensive, die Karim Benzema zu nutzen wusste. Sein Doppelpack krönte Reals Glanzauftritt.

Damit reist Liverpool, das nun seit sieben Duellen gegen Real auf einen Sieg wartet, mit einer grossen Hypothek zum Rückspiel nach Madrid.

Liverpool - Real Madrid 2:5 (2:2)

SR Kovacs (ROU).

Tore: 4. Nuñez 1:0. 14. Salah 2:0. 21. Vinicius Junior 2:1. 36. Vinicius Junior 2:2. 47. Militão 2:3. 55. Benzema 2:4. 67. Benzema 2:5.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez (73. Matip), Van Dijk, Robertson; Henderson (73. Milner), Fabinho, Bajcetic (85. Elliott); Salah, Gakpo (64. Firmino), Nuñez (64. Diogo Jota).

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Eder Militão, Rüdiger, Alaba (27. Nacho); Valverde, Camavinga, Modric (87. Kroos); Rodrygo (81. Ceballos), Benzema (87. Asensio); Vinicius Junior.

Bemerkungen: Liverpool ohne Arthur, Ramsay, Konaté, Luis Diaz und Alcantara (alle verletzt). Real ohne Tchouaméni (krank), Mendy und Mariano (beide verletzt). 27. Alaba verletzt ausgewechselt.

Verwarnungen: 60. Vinicius Junior. 93. Elliott.

Frankfurt – Napoli 0:2

Im zweiten Spiel vom Dienstag gelang Napoli ein 0:2-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt. Nach Anlaufschwierigkeiten fand der souveräne Leader der Serie A ab der 30. Minute besser ins Spiel. Zwar wehrte Goalie Kevin Trapp den Penalty von Chwitscha Kwarazchelia noch ab, kurz danach sorgte Victor Osimhen, der beste Torschütze des Teams, jedoch für die Führung der Gäste. Giovanni Di Lorenz baute diese in der zweiten Halbzeit aus.

Di Lorenzo macht das 2:0 für Napoli. Video: SRF

Frankfurts herausragender Torjäger in dieser Saison, Randal Kolo Muani, traf kurz nach der Pause bei einem Zweikampf seinen Gegenspieler unglücklich am Knöchel. Er sah die Rote Karte und kann damit beim Rückspiel in Neapel nicht helfen, das drohende Achtelfinal-Aus vielleicht noch abzuwenden.

Kolo Muani fliegt vom Platz. Video: SRF

Eintracht Frankfurt - Napoli 0:2 (0:1)

SR Dias (POR).

Tore: 40. Osimhen 0:1. 65. Di Lorenzo 0:2.

Frankfurt: Trapp; Tuta, Jakic, N'Dicka; Buta (69. Knauff), Kamada, Sow, Max (93. Lenz); Lindström (69. Borré), Kolo Muani, Götze (81. Alidou).

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa (80. Ndombele), Lobotka, Zielinski; Lozano (80. Elmas), Osimhen (84. Simeone), Kwarazchelia (84. Politano).

Bemerkungen: Frankfurt ohne Ebimbe (verletzt). Napoli ohne Raspadori (verletzt). 34. Pfostenschuss Lozano. 36. Trapp hält Penalty von Kwarazchelia. 58. Rote Karte gegen Kolo Muani.

Verwarnungen: 38. Kim. 60. Götze. 83. Elmas. (abu/sda)