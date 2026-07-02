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WM 2026: Pape Gueye zieht sich aus Senegals Nationalmannschaft zurück

Senegal&#039;s Pape Gueye (26) shakes hands with Senegal&#039;s Lamine Camara after being substituted during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, J ...
Sorgte wohl diese Auswechslung für die Niederlage der Senegalesen und den Rücktritt von Pape Gueye? Bild: keystone

Pause aus Protest – Senegals Pape Gueye kehrt der Nati den Rücken

02.07.2026, 09:5302.07.2026, 09:53

Grosser Frust bei Senegals Zentrumsspieler Pape Gueye. Nach der bitteren Niederlage gegen Belgien kündigte er seinen Rückzug aus der Nationalmannschaft an – zumindest so lange, wie das aktuelle Staff im Amt bleibe. Dies gab er über eine Instagram-Story auf seinem Profil bekannt.

Pape Gueye verkündet über eine Instagram-Story seine Nati-Pause an.
Pape Gueye verkündet über eine Instagram-Story seine Nati-Pause an. Bild: Instagram

Der Frust war zu erwarten – gegen Belgien führten die Senegalesen in der 86. Spielminute noch mit 2:0 und schienen auf dem Weg in den Achtelfinal. Innerhalb von drei Minuten erzwangen Romelu Lukaku und Youri Tielemans mit ihren Toren die Verlängerung. Tielemans war es dann auch, der in der 124. Minute den spätesten Treffer der WM-Geschichte per Elfmeter zum 3:2 für Belgien verwandelte.

Senegal führt bis zur 86. Minute 2:0 – doch Belgien gewinnt noch und steht im Achtelfinal

Was sicherlich für grosse Wut bei Gueye sorgte: Es war der in der 66. Minute für ihn eingewechselte Lamine Camara, der den entscheidenden Elfmeter verursachte. In der Mixed Zone gab er sich zunächst noch zurückhaltend. «Ich habe mich physisch gut gefühlt, schlussendlich sind es Entscheidungen des Trainers», sagte er. Der Instagram-Post wenig später fiel dann weniger diplomatisch aus. (car)

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