Pause aus Protest – Senegals Pape Gueye kehrt der Nati den Rücken
Grosser Frust bei Senegals Zentrumsspieler Pape Gueye. Nach der bitteren Niederlage gegen Belgien kündigte er seinen Rückzug aus der Nationalmannschaft an – zumindest so lange, wie das aktuelle Staff im Amt bleibe. Dies gab er über eine Instagram-Story auf seinem Profil bekannt.
Der Frust war zu erwarten – gegen Belgien führten die Senegalesen in der 86. Spielminute noch mit 2:0 und schienen auf dem Weg in den Achtelfinal. Innerhalb von drei Minuten erzwangen Romelu Lukaku und Youri Tielemans mit ihren Toren die Verlängerung. Tielemans war es dann auch, der in der 124. Minute den spätesten Treffer der WM-Geschichte per Elfmeter zum 3:2 für Belgien verwandelte.
Was sicherlich für grosse Wut bei Gueye sorgte: Es war der in der 66. Minute für ihn eingewechselte Lamine Camara, der den entscheidenden Elfmeter verursachte. In der Mixed Zone gab er sich zunächst noch zurückhaltend. «Ich habe mich physisch gut gefühlt, schlussendlich sind es Entscheidungen des Trainers», sagte er. Der Instagram-Post wenig später fiel dann weniger diplomatisch aus. (car)
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