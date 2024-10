Stuttgart gibt zuhause gegen Prag eine Führung aus der Hand. Bild: keystone

Stuttgart verpasst Heimsieg – Salzburg kassiert nächste Klatsche

Stuttgart – Sparta Prag 1:1

Stuttgart verpasst den Sieg in seinem ersten Champions-League-Heimspiel seit 14 Jahren. Die Schwaben müssen sich in der 2. Runde gegen den Aussenseiter Sparta Prag mit einem 1:1 begnügen.

Zwei Wochen nach den späten Gegentoren zum 1:3 bei Real Madrid brachte Enzo Millot den Zweiten der letzten Bundesliga-Saison in der 7. Minute nach einer Flanke von Maximilian Mittelstädt per Kopf in Führung. 25 Minuten später glich der Finne Kaan Kairinen mit einem herrlichen Freistoss für die Tschechen aus. Die Schweizer waren bei Stuttgart höchstens Nebendarsteller; Fabian Rieder wurde in der Schlussphase einwechselt, Leonidas Stergiou fehlte verletzt.

VfB Stuttgart - Sparta Prag 1:1 (1:1)

SR Lukjancukas.

Tore: 7. Millot 1:0. 32. Kairinen 1:1.

Bemerkungen: Stuttgart mit Rieder (ab 84.), ohne Stergiou (verletzt).

Salzburg – Brest 0:4

Erneut grosse Ernüchterung für RB Salzburg. Nach der 0:3-Niederlage zum Champions-League-Auftakt auswärts bei Sparta Prag, geht das zweite Spiel noch deutlicher verloren. Gegen die Franzosen von Stade Brest gingen die Österreicher vor eigenem Anhang gleich mit 0:4 unter. Brest ging nach 24 Minuten durch Abdallah Sima in Führung. Danach hielt Salzburg einige Zeit mit, doch zwischen der 66. und der 75. Minute schlug es dann doch noch drei Mal ein.

Edimilson Fernandes spielte bei den Bretonen im defensiven Mittelfeld und wurde nach gut einer Stunde ausgewechselt, kurz vor den Toren der Gäste vom 1:0 zum 4:0.

Salzburg - Brest 0:4 (0:1)

SR Taylor.

Tore: 24. Sima 0:1. 66. Camara 0:2. 70. Sima 0:3. 75. Mathias Pereira Lage 0:4.

Bemerkungen: Salzburg ohne Okoh (Ersatz). Brest mit Edimilson Fernandes (bis 63.).

Barcelona – Young Boys

Dortmund – Celtic

Inter – Roter Stern

Leverkusen – Milan

Arsenal – PSG

Eindhoven – Sporting

Slovan Bratislava – Manchester City

