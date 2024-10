Mutmassliche mafiöse Machenschaften in Mailands Stadion – Unheil für Inter und Milan

Die bisherigen Ermittlungen zeigten eine klare Abhängigkeitssituation des Vereins Inter Mailand gegenüber den Vertretern der «Curva Nord» – also den Ultras des Clubs. Den Anführern der Nordkurve wird «mafiöses Vorgehen» vorgeworfen, ein führendes Mitglied der Ultras gehört zu den am Montag Verhafteten.

Was alles gemacht wird, damit Velorennen sicherer werden

Der Unfalltod von Muriel Furrer an der Rad-WM in Zürich rückt einmal mehr die Sicherheitsfrage in den Fokus. Die Verantwortlichen versuchen, die Risiken zu reduzieren, und sie tüfteln auch an besseren Helmen.

Noch ist unklar, weshalb die 18-jährige Muriel Furrer im Juniorinnen-Rennen der WM in Zürich gestorben ist. Rund ein Jahr nach Gino Mäders Tod an der Tour de Suisse verlor erneut ein junges Schweizer Radtalent sein Leben bei der Ausübung seiner Leidenschaft.