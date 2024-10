Immer und immer wieder schlägt es ein hiner Celtic-Goalie Kasper Schmeichel. Bild: keystone

Dortmund deklassiert Celtic – Leverkusen siegt erneut – Arsenal schlägt PSG

Borussia Dortmund gewinnt auch das zweite Spiel in der Ligaphase der Champions League hoch. Die Mannschaft von Goalie Gregor Kobel deklassiert Celtic Glasgow zuhause 7:1. Von den Topteams verliert einzig Paris Saint-Germain.

Stuttgart – Sparta Prag 1:1

Stuttgart verpasst den Sieg in seinem ersten Champions-League-Heimspiel seit 14 Jahren. Die Schwaben müssen sich in der 2. Runde gegen den Aussenseiter Sparta Prag mit einem 1:1 begnügen.

Zwei Wochen nach den späten Gegentoren zum 1:3 bei Real Madrid brachte Enzo Millot den Zweiten der letzten Bundesliga-Saison in der 7. Minute nach einer Flanke von Maximilian Mittelstädt per Kopf in Führung. 25 Minuten später glich der Finne Kaan Kairinen mit einem herrlichen Freistoss für die Tschechen aus. Die Schweizer waren bei Stuttgart höchstens Nebendarsteller; Fabian Rieder wurde in der Schlussphase einwechselt, Leonidas Stergiou fehlte verletzt.

VfB Stuttgart - Sparta Prag 1:1 (1:1)

SR Lukjancukas.

Tore: 7. Millot 1:0. 32. Kairinen 1:1.

Bemerkungen: Stuttgart mit Rieder (ab 84.), ohne Stergiou (verletzt).

Salzburg – Brest 0:4

Erneut grosse Ernüchterung für RB Salzburg. Nach der 0:3-Niederlage zum Champions-League-Auftakt auswärts bei Sparta Prag, geht das zweite Spiel noch deutlicher verloren. Gegen die Franzosen von Stade Brest gingen die Österreicher vor eigenem Anhang gleich mit 0:4 unter. Brest ging nach 24 Minuten durch Abdallah Sima in Führung. Danach hielt Salzburg einige Zeit mit, doch zwischen der 66. und der 75. Minute schlug es dann doch noch drei Mal ein.

Edimilson Fernandes spielte bei den Bretonen im defensiven Mittelfeld und wurde nach gut einer Stunde ausgewechselt, kurz vor den Toren der Gäste vom 1:0 zum 4:0.

Salzburg - Brest 0:4 (0:1)

SR Taylor.

Tore: 24. Sima 0:1. 66. Camara 0:2. 70. Sima 0:3. 75. Mathias Pereira Lage 0:4.

Bemerkungen: Salzburg ohne Okoh (Ersatz). Brest mit Edimilson Fernandes (bis 63.).

Barcelona – Young Boys 5:0

Dortmund – Celtic 7:1

Zwar musste Gregor Kobel im Tor des BVB nach neun Gegentoren in vier Spielen im September auch gegen Celtic früh hinter sich greifen. Für die spielfreudigen Gastgeber waren aber der später verletzt ausgewechselte Dreifach-Torschütze Karim Adeyemi sowie Emre Can und Serhou Guirassy vom Penaltypunkt in der ersten Halbzeit gleich fünfmal erfolgreich.

Zwei Wochen nach dem 9:2 von Bayern München gegen Dinamo Zagreb feierte damit ein zweiter deutscher Klub in der Champions League einen Kantersieg.

Borussia Dortmund - Celtic Glasgow 7:1 (5:1)

SR Sánchez Martínez.

Tore: 7. Can (Penalty) 1:0. 9. Maeda 1:1. 11. Adeyemi 2:1. 29. Adeyemi 3:1. 40. Guirassy (Penalty) 4:1. 42. Adeyemi 5:1. 66. Guirassy 6:1. 79. Nmecha 7:1.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

Inter – Roter Stern 4:0

Eine weisse Weste behielt dagegen der andere Schweizer Goalie, der an diesem Abend im Einsatz stand. Yann Sommer ist mit Inter Mailand dank einem 4:0 gegen Roter Stern Belgrad nach zwei Spielen weiter ohne Gegentor in dieser Saison der Königklasse. Hakan Calhanoglu stellte Inters Weichen mit einem herrlichen Freistosstor früh auf Sieg.

Inter Mailand - Roter Stern Belgrad 4:0 (1:0)

SR Zwayer.

Tore: 11. Calhanoglu 1:0. 59. Arnautovic 2:0. 71. Lautaro Martínez 3:0. 81. Taremi (Penalty) 4:0.

Bemerkungen: Inter Mailand mit Sommer.

Leverkusen – Milan 1:0

Der deutsche Meister Leverkusen mit Granit Xhaka gewann ebenfalls zum zweiten Mal. Beim 1:0 gegen die überwiegend mit Defensivarbeit beschäftigte AC Milan erzielte Victor Boniface den Siegtreffer in der 51. Minute.

Bayer Leverkusen - AC Milan 1:0 (0:0)

SR Schärer.

Tor: 51. Boniface 1:0.

Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka. AC Milan ohne Okafor (Ersatz).

Arsenal – PSG 2:0

Im Topspiel des Abends feierte Arsenal gegen Paris Saint-Germain einen 2:0-Heimsieg. Kai Havertz verwandelte nach 20 Minuten einen Kopfball, Bukayo Saka erhöhte noch vor der Pause.

Arsenal - Paris Saint-Germain 2:0 (2:0)

SR Vincic.

Tore: 20. Havertz 1:0. 35. Saka 2:0.

Eindhoven – Sporting 1:1

Lange konnte PSV Eindhoven vom ersten Sieg in der diesjährigen Champions-League-Kampagne träumen. Dank einem herrlichen Tor von Schouten nach 15 Minuten führten die Niederländer bis in die 83. Minute. Doch da gelang Sporting doch noch der Ausgleich.

PSV Eindhoven - Sporting Lissabon 1:1 (1:0)

SR Guida.

Tore: 15. Schouten 1:0. 83. Daniel Bragança 1:1.

Slovan Bratislava – Manchester City 0:4

Manchester City gab sich auswärts bei Slovan Bratislava keine Grösse und gewann mit 4:0. Gündogan und Foden sorgten mit zwei Toren in der ersten Viertelstunde bereits für eine Vorentscheidung. Manuel Akanji stand in der Startelf und wurde nach 61. Minuten ausgewechselt.

Slovan Bratislava - Manchester City 0:4 (0:2)

SR Massa.

Tore: 8. Gündogan 0:1. 15. Foden 0:2. 58. Haaland 0:3. 74. McAtee 0:4.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji (bis 61.). (abu/sda)