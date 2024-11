Atlético Madrid kantert Sparta Prag nieder. Bild: keystone

Atlético deklassiert Sparta Prag – Milan mogelt sich gegen Bratislava durch

Mehr «Sport»

Slovan Bratislava – AC Milan 2:3

Die AC Milan sorgte in der letzten halben Stunde für den kleinen Unterschied gegen die weiterhin punktelosen Slowaken. Rafael Leão, der zur Pause für Noah Okafor ins Spiel gekommen war, traf in der 67. Minute zum 2:1. Drei Minuten später profitierte Tammy Abraham von einem katastrophalen Abwehrfehler, um auf 3:1 zu stellen. Slovan Bratislava verkürzte durch einen schönen Weitschuss des 19-jährigen Nino Marcelli in den Schlussminuten.

Bild: keystone

Slovan Bratislava - AC Milan 2:3 (1:1)

SR Sanchez Martinez.

Tore: 21. Pulisic 0:1. 24. Barseghyan 1:1. 68. Rafael Leão 1:2. 71. Abraham 1:3. 88. Marcelli 2:3.

Bemerkungen: AC Milan mit Okafor (bis 46.). 90. Gelb-Rote Karte gegen Tolic (Slovan Bratislava).

Sparta Prag – Atlético Madrid 0:6

Atlético Madrid feierte in Prag einen Rekordsieg. Die beiden Argentinier Julian Alvarez und Angel Correa trugen je zwei Tore zum höchsten Auswärtssieg der Spanier in der Champions League bei. Wie Milan hat auch Atlético Madrid jetzt neun Punkte auf dem Konto.

Sparta Prag - Atlético Madrid 0:6 (0:2)

SR Makkelie.

Tore: 15. Alvarez 0:1. 43. Llorente 0:2. 59. Alvarez 0:3. 70. Griezmann 0:4. 85. Correa 0:5. 89. Correa 0:6. (abu/sda)