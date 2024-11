Manchester City kassiert den nächsten Rückschlag. Bild: keystone

ManCity verspielt 3:0-Vorsprung – Bayern schlagen PSG – Kantersieg für Leverkusen

Für Paris Saint-Germain wird die Luft in der Champions League noch etwas dünner. Der französische Meister unterliegt am 5. Spieltag Bayern München auswärts mit 0:1. Manchester City verspielt ein 3:0.

Mehr «Sport»

YB – Atalanta 1:6

ManCity – Feyenoord 3:3

Manuel Akanji kam mit Manchester City zu seinem 53. Einsatz in der Champions League, wodurch er zum Schweizer Rekordspieler in diesem Wettbewerb wird. Bisher teilte er sich die Bestmarke mit Johan Vogel. Der Befreiungsschlag für Akanji und Co. misslang aber. Nach fünf Niederlagen in Folge gab es daheim gegen Feyenoord Rotterdam zwar ein 3:3-Remis, das sich aber wie eine Niederlage anfühlt.

Das verunsicherte Team von Pep Guardiola verspielte in der Schlussviertelstunde einen 3:0-Vorsprung, den Erling Haaland (2) und Ilkay Gündogan mit ihren Toren herausgeholt hatten. An der Aufholjagd von Feyenoord war auch Jordan Lotomba beteiligt. Der Schweizer Aussenverteidiger wurde kurz vor dem Aufbäumen der Niederländer eingewechselt und lieferte den Assist zum 2:3 des Mexikaners Santiago Gimenez.

Bild: keystone

Manchester City - Feyenoord Rotterdam 3:3 (1:0)

SR Petrescu.

Tore: 44. Haaland (Penalty) 1:0. 50. Gündogan 2:0. 53. Haaland 3:0. 75. Hadj Moussa 3:1. 82. Gimenez 3:2. 89. Hancko 3:3.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji. Feyenoord Rotterdam mit Lotomba (ab 72.).

Bayern – PSG 1:0

Mit drei Punkten aus fünf Spielen bewegt sich PSG im untersten Viertel der Tabelle. Das vorzeitige Ausscheiden nach der Ligaphase droht. Dass die Nerven im Klub angespannt sind, zeigte sich in München. Ousmane Dembélé kassierte in der 57. Minute eine Gelb-Rote Karte, die er sich mit Reklamieren und einem überflüssigen Foul eingebrockt hatte. Danach mussten die Pariser zu zehnt einem Rückstand hinterherrennen.

Bayern München war in der 37. Minute durch Verteidiger Kim Min-Jae in Führung gegangen. Der Südkoreaner profitierte nach einem Eckball vom Fehler des PSG-Goalie Matwei Safonow, der den Vorzug gegenüber Gianluigi Donnarumma erhielt. Mit einer Führung im Rücken agiert der FC Bayern seit Wochen souverän. Zum siebten Mal in Folge blieb der Bundesliga-Leader ohne Gegentor.

Bild: keystone

Bayern München - Paris Saint-Germain 1:0 (1:0)

SR Kovacs.

Tor: 38. Kim Min-Jae 1:0.

Bemerkungen: 56. Gelb-Rote Karte gegen Dembélé (Paris Saint-Germain).

Barcelona – Brest 3:0

Barcelona kam daheim gegen die Franzosen aus Brest zu einem 3:0-Heimsieg. Dabei knackte Robert Lewandowski mit dem Penalty zum 1:0 nach zehn Minuten die 100-Tore-Marke in der Champions League. Vor dem Polen hatten das nur Cristiano Ronaldo und Lionel Messi geschafft.

Bild: keystone

FC Barcelona - Brest 3:0 (1:0)

SR Peljto.

Tore: 10. Lewandowski (Penalty) 1:0. 66. Olmo 2:0. 92. Lewandowski 3:0.

Bemerkungen: Brest mit Fernandes (bis 77.).

Inter Mailand – Leipzig 1:0

Yann Sommer wurde in der laufenden Champions League noch gar nicht bezwungen. Der ehemalige Schweizer Nationalkeeper feierte in seinem 50. Match in der Königsklasse mit Inter Mailand einen 1:0-Heimsieg gegen das somit weiterhin punktelose Leipzig. Der italienische Meister bleibt in den Top 5 der Tabelle.

Bild: keystone

Inter Mailand - Leipzig 1:0 (1:0)

SR Pinheiro.

Tor: 27. Lukeba (Eigentor) 1:0.

Bemerkungen: Inter Mailand mit Sommer.

Leverkusen – Salzburg 5:0

Der deutsche Champion Leverkusen machte es besser als Ligarivale Leipzig und deklassierte den anderen Red-Bull-Klub, Salzburg, mit 5:0. Schon nach einer halben Stunde und unter anderem dank zweier Tore von Florian Wirtz stand es 3:0. Die Mannschaft von Granit Xhaka ist mit zehn Punkten gut auf Kurs Richtung K.o.-Runde.

Bild: keystone

Bayer Leverkusen - Salzburg 5:0 (3:0)

SR Balakin.

Tore: 8. Wirtz (Penalty) 1:0. 11. Grimaldo 2:0. 30. Wirtz 3:0. 61. Schick 4:0. 72. Garcia 5:0.

Bemerkungen: Bayer Leverkusen mit Xhaka. Salzburg ohne Okoh (Ersatz).

Sporting – Arsenal 1:5

Ebenfalls einen deutlichen Sieg durfte Arsenal auswärts bei Sporting Lissabon feiern. Die Gunners bezwagen die Portugiesen gleich mit 5:1. Mit drei Toren zur Pause war das Spiel schon früh entschieden. Arsenal konnte fünf verschiedene Torschützen aufs Matchblatt schreiben.

Bild: keystone

Sporting Lissabon - Arsenal 1:5 (0:3)

SR Marciniak.

Tore: 7. Gabriel Martinelli 0:1. 22. Havertz 0:2. 45. Gabriel Magalhaes 0:3. 47. Gonçalo Inacio 1:3. 65. Saka (Penalty) 1:4. 82. Trossard 1:5.

Slovan Bratislava – AC Milan 2:3

Die AC Milan sorgte in der letzten halben Stunde für den kleinen Unterschied gegen die weiterhin punktelosen Slowaken. Rafael Leão, der zur Pause für Noah Okafor ins Spiel gekommen war, traf in der 67. Minute zum 2:1. Drei Minuten später profitierte Tammy Abraham von einem katastrophalen Abwehrfehler, um auf 3:1 zu stellen. Slovan Bratislava verkürzte durch einen schönen Weitschuss des 19-jährigen Nino Marcelli in den Schlussminuten.

Bild: keystone

Slovan Bratislava - AC Milan 2:3 (1:1)

SR Sanchez Martinez.

Tore: 21. Pulisic 0:1. 24. Barseghyan 1:1. 68. Rafael Leão 1:2. 71. Abraham 1:3. 88. Marcelli 2:3.

Bemerkungen: AC Milan mit Okafor (bis 46.). 90. Gelb-Rote Karte gegen Tolic (Slovan Bratislava).

Sparta Prag – Atlético Madrid 0:6

Atlético Madrid feierte in Prag einen Rekordsieg. Die beiden Argentinier Julian Alvarez und Angel Correa trugen je zwei Tore zum höchsten Auswärtssieg der Spanier in der Champions League bei. Wie Milan hat auch Atlético Madrid jetzt neun Punkte auf dem Konto.

Sparta Prag - Atlético Madrid 0:6 (0:2)

SR Makkelie.

Tore: 15. Alvarez 0:1. 43. Llorente 0:2. 59. Alvarez 0:3. 70. Griezmann 0:4. 85. Correa 0:5. 89. Correa 0:6. (abu/sda)