Nicht mehr nur Edelfan: Ed Sheeran ist seit dieser Saison Miteigentümer von Ipswich Town. Bild: www.imago-images.de

«Fühle mich wie ein Idiot»: Darum entschuldigt sich Ed Sheeran beim ManUnited-Coach

Jannik Sauer / watson.de

Mehr «Sport»

Die englischen Fussballklubs und ihre Edelfans. Gefühlt jeder Klub hat ein Promi-Maskottchen: Die Gallagher-Brüder supporten Manchester City, Prinz William ist Fan von Aston Villa, Elton John vom FC Watford und Ed Sheeran feuert Ipswich Town an.

Als Fan hat der 33-Jährige dieses Jahr viel Grund zum Feiern. Ed Sheerans Lieblingsklub ist vor der Saison zum ersten Mail seit 22 Jahren in die Premier League aufgestiegen, entsprechend frenetisch verfolgt die Ipswich-Anhängerschaft in dieser Saison die Spiele ihrer Mannschaft. Jedes Heimspiel ist ein Happening und auch Ed Sheeran lässt sich gerne auf der Tribüne blicken. So auch am Sonntag.

Der Superstar feierte den Punktgewinn im Stadion. Bild: keystone

Denn an der Portman Road war niemand geringeres als Englands Rekordmeister Manchester United zu Gast. Die Red Devils haben mal wieder einen neuen Trainer – Ruben Amorim kam von Sporting Lissabon – und hatten sich in Ipswich einen Start nach Mass erhofft.

Doch da hatten sie die Rechnung ohne die Tractor Boys gemacht: Ipswich erkämpfte sich gegen ManUnited ein 1:1 und knüpfte damit an das überraschende 2:1 gegen Tottenham am Spieltag zuvor an.

Ed Sheeran crasht Interview mit Ruben Amorim

Im Interview mit Sky erklärte Amorim nach dem Spiel, wie das Ergebnis aus seiner Sicht zustande gekommen ist. Mitten in der Analyse wurde er jedoch von Ed Sheeran unterbrochen, der sich zu den Expert:innen ans Sky-Pult gesellte.

Der Musiker begrüsste vor allem den TV-Experten Jamie Redknapp herzlich. Als die Moderatorin ihn mit ins Gespräch holen wollte, entgegnete Ed Sheeran mit Blick auf den gegnerischen Trainer: «Ich glaube nicht, dass er mit mir reden will.» «Nein, das will ich nicht», sagte Amorim dann lachend.

Für die ungebetene Störung des Interviews erhielt Ed Sheeran im Anschluss viel Gegenwind. Viele nahmen sein Verhalten als unhöflich und aufdringlich wahr. Die Kritik wurde so laut, dass sich der Popstar genötigt sah, sich dazu zu äussern.

Ed Sheeran sagt nachträglich «sorry» zu Rúben Amorim

«Ich entschuldige mich, falls ich Amorim gestern verärgert haben sollte. Ich habe nicht mitbekommen, dass er interviewt wurde und wollte nur Jamie ‹Hallo› und ‹Tschüss› sagen», schrieb Ed Sheeran am Montag bei Instagram und räumte ein: «Natürlich fühle ich mich jetzt ein bisschen wie ein Idiot, aber das Leben geht weiter.»

bild: instagram.com/teddysphotos

Ipswich Town belegt aktuell mit neun Punkten den 18. Platz in der Premier League. Wenn es bis Saisonende dabei bleibt, würde der Klub aus dem Südosten Englands direkt wieder absteigen. Allerdings sind zum jetzigen Zeitpunkt gerade mal ein Drittel der Spiele absolviert, genug Zeit also, um das Ruder noch herumzureissen.

Seit Sommer dieses Jahres ist Ed Sheeran Miteigentümer von Ipswich Town. Er hält 1,4 Prozent der Anteile des Vereins, dem er schon seit seiner Kindheit die Daumen drückt.