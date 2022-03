Karim Benzema bringt sich im Kampf um den Ballon d'Or ins Spiel. Bild: keystone

«Der beste Mittelstürmer der Welt» – Benzema wird nach Hattrick-Show mit Lob überhäuft

Bei der Wende von Real Madrid im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen PSG ist Karim Benzema die überragende Figur. Der Franzose wird von allen Seiten gelobt.

In der zweiten Halbzeit war es plötzlich der Abend von Karim Benzema. Der Stürmer von Real Madrid drehte das Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain mit einem lupenreinen Hattrick in nur 17 Minuten und sicherte den Spaniern so den Einzug in den Viertelfinal der Champions League.

Mit seinen drei Treffern gegen PSG ist der Franzose nicht nur der erste Stürmer in der Champions-League-Geschichte, der in 18 aufeinanderfolgenden Kalenderjahren trifft (2005 bis 2022), sondern er krönt sich mit 34 Jahren und 80 Tagen auch zum ältesten Hattrick-Schützen der Königsklasse. Er überholte mit seinem 309. Tor für die Madrilenen zudem Klub-Legende Alfredo di Stefano. Und das alles bei seinem 500. Startelf-Einsatz für Real.

Dafür wird Benzema jetzt auch mit Lob überhäuft. Seine Teamkollegen loben den Franzosen in den höchsten Tönen. «Er ist der beste Mittelstürmer der Welt. Lewandowski hat gestern auch drei Tore geschossen, aber zwei waren Penaltys. Heute hat Benzema gezeigt, warum er dieses Jahr beim Ballon d'Or besser bewertet sein müsste», sagt etwa Reals Goalie Thibaut Courtois.

Und Mittelfeld-Youngster Eduardo Camavinga ergänzt: «Benzema? Er ist ein Leader. Unser Captain. Er zeigt uns den Weg, hat uns mit einem Hattrick gerettet.» Wie beliebt Benzema bei seinen Teamkollegen ist, zeigen die Nachrichten, die sie ihm auf den Matchball schrieben. «Ich liebe dich Karim», schrieb Eden Hazard. «Du bist der Spieler der Welt», kritzelte Luka Modric auf das Leder.

Aber auch international sorgte der geniale Auftritt Benzemas für Aufsehen. Landsmann Arsène Wenger meinte im TV-Studio von «beIN Sports»: «Benzema ist ein kompletter Fussballer, ein absoluter Teamplayer. Alles, was er macht, sieht so einfach aus, weil er so intelligent spielt. Und er wird mit dem Alter immer besser.»

Gary Lineker schrieb: «Benzema ist unbestritten einer der besten Mittelstürmer der Fussball-Geschichte.» Und selbst Dani Alves, Verteidiger bei Erzrivale Barcelona schrieb: «Es ist mir egal, dass er bei Real spielt. Was für ein Spieler, dieser Benzema ist. Ich liebe dieses Spiel.»

