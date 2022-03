Alaba jubelt mit dem Klappstuhl – 5 Dinge, die gestern in der Champions League auffielen

So konnte sich Pep Guardiola auch noch eine schöne Geste erlauben. In der 73. Minute wechselte er Scott Carson für Stammgoalie Ederson ein. Der 36-Jährige ist bei City die nominelle Nummer 3. Im Sommer tritt Carson vermutlich zurück, doch Guardiola sagt: «Er ist eine wichtige Figur für uns. Seine Chemie mit Ederson und Zack Steffen ist wunderbar. Die Leute hören auf ihn. Und er hat mit einem grossen Save dafür gesorgt, dass wir die Partie heute nicht verlieren.»

Nach dem Schlusspfiff durften dann auch die Spieler jubeln. Selbst der oft so reservierte Luka Modric freute sich bei der Rückkehr in die Garderobe ausgiebig mit seinen Teamkollegen.

Der Video-Assistent schritt auf jeden Fall nicht ein, doch PSG-Trainer Mauricio Pochettino war sich sicher, dass das Tor nicht hätte zählen dürfen: «Es ist unfassbar, dass dieses Foul an Donnarumma vom VAR nicht gesehen wurde. Ich verstehe nicht, was die machen.»

Karim Benzema war der grosse Mann der Madrider Wende gegen PSG . Mit einem Hattrick in der zweiten Halbzeit schoss der Franzose Real in den Champions-League-Viertelfinal und zerstörte die europäischen Träume von Paris Saint-Germain.

Djokovic spielt nicht in Indian Wells und Miami +++ Teichmann schon out

Kriegsfotograf in Kiew: «Ich will so lange dokumentieren und bezeugen, wie es geht»

Fribourg holt Schweden De la Rose +++ Hofmann bleibt bis 2028 beim EVZ

Kaum hat die neue Saison begonnen, arbeiten die National-League-Klubs bereits wieder an den Kadern für die Saison 2022/23.

Fribourg-Gottéron verpflichtet für die kommende Saison den Schweden Jacob de la Rose. Der 26-jährige Stürmer kommt von Färjestad zu den Freiburgern. De la Rose hat in der laufenden Saison in 41 Partien in der schwedischen Liga 15 Skorerpunkte erzielt. Für die Nationalmannschaft stand er bei den Olympischen Spielen in Peking im Einsatz. Vor seiner Rückkehr in die Heimat stand der Zweiweg-Stürmer zwischen 2014 und 2021 für Montreal, St.Louis und Detroit über 250 Mal in der NHL im Einsatz.