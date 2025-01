Nachfolger für Gianazzi gefunden: Uwe Krupp wird neuer Trainer bei Lugano

Ski-Boss Flatscher über Odermatt und Co.: «Die Erwartungen werden jeden Tag grösser»



Die Schweiz zementiert ihren Status als Nummer 1 im alpinen Ski-Weltcup. Hans Flatscher, der Alpin-Direktor von Swiss-Ski, zieht nach den beiden Rennen in Adelboden eine Zwischenbilanz und spricht über Erwartungen, Kontinuität und Nachwuchssorgen.

Mit Adelboden und St. Anton sind bereits 31 von 73 Weltcuprennen in dieser Saison absolviert. Die Schweiz führt die Nationenwertung mit mehr als 1500 Punkten Vorsprung vor Österreich an. Was für ein Zwischenfazit ziehen Sie?

Hans Flatscher: Ein positives. Wir sind sogar noch ein bisschen besser unterwegs als im ohnehin schon hervorragenden letzten Jahr. In 31 Rennen resultierten 27 Podestplätze. Bei den Männern haben wir nochmals eine Schippe draufgelegt und fast die Hälfte der Rennen gewonnen. Insgesamt gab es vier Athletinnen und Athleten, die erstmals im Weltcup siegten. Und auch im Europacup sind wir gut unterwegs. Alles in allem können wir zufrieden sein.