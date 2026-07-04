Lia Wälti hat einen neuen Verein gefunden. Bild: keystone

Nach nur einem Jahr bei Juventus: Nati-Kapitänin Lia Wälti wechselt zu Brighton

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Lia Wälti läuft in der kommenden Saison wieder in England auf. Die 33-Jährige wechselt nach nur einem Jahr bei Juventus zurück auf die Insel und unterschreibt bei Brighton & Hove Albion Women einen Vertrag über zwei Jahre.

Die Kapitänin des Schweizer Nationalteams trug vor ihrem Italien-Abenteuer sieben Jahre lang das Trikot von Arsenal und lief 113-mal für die Gunners auf. Mit Arsenal gewann Wälti dreimal die englische Meisterschaft, wurde zweimal Pokalsiegerin und sicherte sich einmal den Champions-League-Titel. Nach der Europameisterschaft im eigenen Land wechselte die Bernerin zu Juve und absolvierte 29 Spiele.

Ihr zukünftiger Trainer Dario Vidosic schwärmt von der Neuverpflichtung: «Lia ist eine grossartige Verstärkung für das Team im Hinblick auf die neue Saison. Sie bringt eine enorme Erfahrung auf höchstem Niveau, die sie auch mit Titeln unter Beweis gestellt hat.» (riz)