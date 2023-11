Ruben Vargas und Co. peilen heute Abend gegen den Kosovo das EM-Ticket an. Bild: keystone

So schafft die Nati heute die Qualifikation für die EM in Deutschland

Heute Abend (20.45 Uhr im watson-Liveticker) hat die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft die nächste Chance, sich das Ticket für die Europameisterschaft vom Sommer 2024 zu sichern. In Basel wartet mit dem Kosovo aber ein Gegner, der nicht zu unterschätzen ist.

Der eine Punkt beim 1:1 gegen Israel in Felcsut hat für das EM-Ticket noch nicht gereicht. So klappt es heute gegen den Kosovo mit der Qualifikation:

Feiert die Nati gegen Kosovo einen Sieg , ist sie fix für die EM in Deutschland qualifiziert, egal, was im Parallelspiel zwischen Israel und Rumänien passiert.

, ist sie fix für die EM in Deutschland qualifiziert, egal, was im Parallelspiel zwischen Israel und Rumänien passiert. Bei einem Unentschieden sind die Schweizer nur dann für die EM qualifiziert, wenn Israel gegen Rumänien nicht gewinnt. Bei einem Sieg der Rumänen oder einem Unentschieden reicht also ein Punkt fürs EM-Ticket.

Verliert die Schweiz am Samstagabend in Basel gegen den Kosovo, könnte die Lage ungemütlich werden. Am letzten Spieltag (Dienstag) trifft die Schweiz dann noch auf Rumänien, während Israel gegen Andorra und der Kosovo gegen Belarus spielen. Sofern die Niederlage gegen den Kosovo nicht zu hoch ausfällt, reicht gegen Rumänien auch ein Unentschieden.

Falls die Nati am Samstag und Dienstag verlieren sollte, schafft sie die direkte Qualifikation nur, wenn Israel gegen Rumänien und Andorra nicht mehr als vier Punkte holt und wenn der Kosovo gegen Belarus nicht gewinnt.

Sollte die Mannschaft von Murat Yakin am Ende nur auf dem dritten Platz der Gruppe landen, wäre immer noch eine Qualifikation via Playoffs im nächsten März möglich. (abu)