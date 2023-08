Tauziehen um Kane: Diese Summe liegt noch zwischen Bayern und Tottenham

Der hauptsächliche Knackpunkt liegt laut verschiedenen Medienberichten immer noch bei der Ablösesumme. So sollen Bayern und Tottenham in dieser Frage laut englischen Medien immer noch knapp 20 Millionen Pfund (rund 22 Millionen Franken) auseinander liegen. Trotzdem soll es laut Sky in den letzten Tagen erhebliche Fortschritte gegeben haben.

Auch für die Bayern-Verantwortlichen hat ein Transfer höchste Priorität. Damit ein Wechsel aber tatsächlich Wirklichkeit wird, müssen sich die Vereine noch einig werden. Zu diesem Zweck waren Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und der Technische Direktor Marco Neppe am Montag in London. Dort gab es eine neue Runde Gespräche mit Tottenhams Klubboss Daniel Levy.

Mit einem 4:0-Sieg gegen Kanada verhindert der Co-Gastgeber an der Frauen-WM ein Desaster. Der Druck war gross, jetzt nach dem Einzug in die Achtelfinals will man in Australien mehr.

Die Schweiz und Kanada teilen sich Rot und Weiss als Nationalfarben und pflegen sorgfältig ihren Ruf als höfliche, friedliche Menschen. In Down Under taten die kanadischen Fussballerinnen in den letzten beiden Tagen aber deutlich mehr für ihr Image als die Schweizerinnen.