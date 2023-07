Japan schlägt die Spanierinnen etwas überraschend mit 4:0. Bild: keystone

Japan schockt Spanien und gewinnt die Gruppe – Costa Rica unterliegt Sambia

Gruppe C

Japan – Spanien 4:0

Die Schweizerinnen treffen an der Fussball-WM in Australien und Neuseeland am Samstag im Achtelfinal auf Spanien. Die Spanierinnen beenden die Gruppe C nach der 0:4-Niederlage gegen Japan auf dem 2. Platz.

Wie die Asiatinnen hatten auch die Spanierinnen bei den Siegen in den ersten beiden Gruppenspielen kein Gegentor zugelassen. Gegen Japan kassierten sie nun in der ersten Halbzeit drei Treffer innert 28 Minuten. Das 1:0 (12.) und 3:0 (40.) erzielte Hinata Miyazawa, die schon beim 5:0 gegen Sambia zweimal erfolgreich gewesen war. Spanien gelang trotz 77 Prozent Ballbesitz kein Tor.

Obwohl die Schweizerinnen die Achtelfinals als Gruppensieger und ohne Gegentreffer erreicht haben, steigen sie am Samstagmorgen um 7.00 Uhr als Aussenseiterinnen in den Achtelfinal. Das spanische Team wird angeführt von der zweifachen Weltfussballerin Alexia Putellas, die beim FC Barcelona Teamkollegin von Ana-Maria Crnogorcevic ist. Putellas gab im April nach einem Kreuzbandriss ihr Comeback.

Allerdings ist die Bilanz der Spanierinnen an Weltmeisterschaften mehr als mager. Bei der ersten Teilnahme 2015 schieden sie in der Vorrunde aus, 2019 bedeuteten die Achtelfinals Endstation. An den letzten drei Europameisterschaften war jeweils in den Viertelfinals Schluss. Zudem forderten 15 Spielerinnen im vergangenen Herbst den Rücktritt von Trainer Jorge Vilda, dem deshalb an dieser WM nicht das bestmögliche Team zur Verfügung steht. Das sind alles andere als gute Voraussetzungen. Nun gilt es auch noch den Dämpfer gegen Japan zu verkraften.

Die Schweizerinnen spielten zuletzt im März 2019 an einem internationalen Turnier gegen Spanien. Damals setzte es eine 0:2-Niederlage ab. Seither ist einiges passiert.

Das sehenswerte 3:0 durch Miyazawa. Video: SRF

Costa Rica – Sambia 1:3

Im Spiel zwischen Costa Rica und Sambia machten die beiden Schlusslichter der Gruppe C den letzten Platz unter sich aus. Sambia konnte das Spiel mit 3:1 für sich entscheiden. Lushomo Mweemba (3.), Captain Barbra Banda (Penalty, 31.) und Racheal Kundananji (90.+3) trafen für die Afrikanerinnen. Banda markierte mit dem versenkten Penalty das 1000. Tor an einer Frauen-Endrunde. Melissa Herrera schoss in der 47. Minute den Anschlusstreffer für die Mittelamerikanerinnen.

Banda bejubelt ihren Treffer – es ist der 1000. Treffer an einer Frauen-WM. Bild: keystone

(kat/sda)

Die Tabelle