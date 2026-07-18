Lamine Yamal wird am Sonntag spielen können. Bild: keystone

Lamine Yamal vor dem Final wieder topfit – Emiliano Martinez mit Schmerzen

Trotz eines Schlags auf den Oberschenkel im Halbfinal soll Lamine Yamal laut Trainer Luis de la Fuente für den WM-Final topfit sein. Argentiniens Goalie Emiliano Martinez spielt hingegen mit Schmerzen.

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Yamal ist gegen Frankreich im Strafraum gefoult worden und hatte so den Penalty zum 1:0 für Spanien ermöglicht. Frankreichs Verteidiger Lucas Digne traf den 19-Jährigen bei seinem Klärungsversuch mit voller Wucht.

«Das war schmerzhaft für ihn, aus Vorsicht haben wir ihm Minuten zur Erholung gegeben. Es geht ihm gut, er hat mit der Mannschaft trainiert und er ist in optimaler Form», sagte Spaniens Trainer Luis de la Fuente vor dem Final.

Trainer Luis de la Fuente spricht auf Yamal ein. Bild: keystone

Wie die Sportzeitung «Marca» berichtete, hatte Yamal wie Teamkollege Pedro Porro am Donnerstag nur individuell trainiert. De la Fuente betonte, dass Yamal im Duell des Europameisters mit dem Weltmeister bei sich bleiben müsse. «Wir helfen Lamine am meisten, wenn wir ihn er selbst sein lassen», sagte der 65-Jährige.

Auf die Frage, ob ihn die äusseren Bedingungen mit der erwarteten Hitze, dem Rauch der Waldbrände in Kanada und einem wohl trockenen Rasen nervös machten, antwortete de la Fuente mit Humor. «Ich bin nervös, weil wir mit dem Helikopter zurückfliegen. Ich meine das ernst. Wir sind mit dem Hubschrauber gekommen und müssen ihn zurücknehmen und das macht mich wirklich nervös. Alles andere, darauf lege ich Wert, wollen wir geniessen. Wir wollen den Moment geniessen», sagte er.

Emiliano Martinez kämpft mit Handschmerzen. Bild: keystone

Argentiniens Goalie Emiliano Martinez wiederum laboriert an den Folgen eines am 20. Mai beim Aufwärmen für den Europa-League-Final erlittenen Bruchs des rechten Ringfingers. Mit Aston Villa gewann der Goalie das Endspiel gegen SC Freiburg 3:0. «Meine Hand tut immer noch jeden Tag weh», erklärte der 33-Jährige. Jeder Spezialist, mit dem er gesprochen hat, habe ihm gesagt, dass eine Operation nötig sei. Er habe sich aber dazu entschieden, sie hinauszuzögern, berichtete Martinez. Wenigstens könne er seit dem WM-Achtelfinal wieder normal trainieren. (riz/sda/dpa)