Die besten Momente der Pressekonferenz: Video: watson/Elena Maria Müller

«Das war das erfolgreichste Sportevent»: Trump und Infantino vergöttern sich gegenseitig

US-Präsident Donald Trump und FIFA-Chef Gianni Infantino loben die WM in Kanada, Mexiko und den USA überschwänglich als grossen Erfolg.

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«Das war das erfolgreichste Sportevent, vielleicht in der Geschichte der Welt. Es war grossartig», schwärmte Trump bei einem FIFA-Empfang in New York an der Seite von Infantino.

Dabei deutete der US-Präsident eine erneute Bewerbung seines Landes um eine Fussball-Weltmeisterschaft an. «Ich sage, wir sollten wieder die USA auswählen. Dieses Mal lassen wir Mexiko und Kanada draussen», sagte Trump.

Infantino habe aber noch eine andere Idee gehabt. Der FIFA-Präsident habe gesagt, dass die USA beim nächsten Mal einen gemeinsamen Anlauf mit China unternehmen könnten. Wie ernst Trump diese Aussage über die unrealistische Kombination meinte, blieb unklar. «Das wären schöne kurze Flüge zwischen den Spielen», scherzte er. «Die Spieler würden es lieben.»

Donald Trump an der Pressekonferenz mit Gianni Infantino. Bild: keystone

Zuletzt hatte bereits Andrew Giuliani, Leiter der Taskforce des Weissen Hauses für die WM, eine mögliche Bewerbung der USA für die WM 2038 mit 64 Teams ins Spiel gebracht. Trump sagte an Infantino gerichtet, dass er ihn so verstanden habe, dass der FIFA-Präsident die WM «beim nächsten Mal noch grösser machen» werde. Zuletzt hatte Infantino erneut eine baldige WM-Erweiterung von aktuell 48 auf 64 Mannschaften nicht ausgeschlossen.

Zwei Tage vor dem Final zwischen Spanien und Argentinien in East Rutherford sprach Infantino wie gewohnt als persönliche Bilanz von der «grossartigsten WM der Geschichte». «Es ist das grösste menschliche, soziale und kulturelle Ereignis, das die Menschheit je erlebt und gesehen hat, und wir alle sind Teil davon», sagte er. Als Beleg für seine These nannte Infantino unter anderem die Zuschauerzahlen in den Stadien und vor dem Fernseher. «Der amerikanische Traum, Herr Präsident, ist wahr geworden.»

Die Präsidenten schwärmten beide voneinander. Bild: keystone

Infantino und Trump dankten sich gegenseitig für die Unterstützung. «Sie brauchen niemanden, der Ihnen Komplimente macht, Herr Präsident. Aber diese Weltmeisterschaft wäre ohne Sie nicht ein so unglaublicher Erfolg gewesen», sagte Infantino. (riz/sda/dpa)