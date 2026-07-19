Vor dem WM-Final hat Lionel Messi auf Instagram eine Botschaft an seine Kollegen gerichtet: «Das Schönste an all diesen Jahren waren nie nur die Titel, sondern der gesamte Weg. Den Alltag mit dieser Gruppe zu teilen, gemeinsam anzutreten, uns in schwierigen Momenten wieder aufzurappeln und jeden Schritt zu geniessen.» Der 39-jährige Argentinier bedankte sich bei allen Mitspielern, dem Trainerstab sowie allen, «die jeden Tag dafür sorgen, dass diese Nationalmannschaft weiterhin eine Familie bleibt». Egal, was im Final passiere, das Team habe bereits eine Geschichte geschrieben, «die wir nie vergessen werden und die niemand auslöschen kann».Am Sonntagabend können Lionel Messi und Argentinien zum zweiten Mal in Folge Weltmeister werden. Der Final gegen Spanien beginnt um 21 Uhr Schweizer Zeit.