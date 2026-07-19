Wie die britische Zeitung The Guardian berichtet, hat die FIFA durch die Weltmeisterschaft 13,1 Milliarden Euro eingenommen. Das sind zwei Milliarden mehr als erwartet. Vor vier Jahren nahm die FIFA nahm die FIFA «nur» fünf Milliarden Euro ein.
Die hohen Einnahmen beim Ticketverkauf sorgen für den Rekordanstieg. Da an dieser WM 48 statt wie bisher 32 Mannschaften teilnahmen, gab es auch deutlich mehr Spiele. Zusätzlich profitierte die FIFA vom offiziellen Zweitmarkt. Die Verkäufer konnten selbst über den Preis entscheiden und auf jedes Ticket wurde eine Gebühr von 15 Prozent erhoben. (riz)
Die hohen Einnahmen beim Ticketverkauf sorgen für den Rekordanstieg. Da an dieser WM 48 statt wie bisher 32 Mannschaften teilnahmen, gab es auch deutlich mehr Spiele. Zusätzlich profitierte die FIFA vom offiziellen Zweitmarkt. Die Verkäufer konnten selbst über den Preis entscheiden und auf jedes Ticket wurde eine Gebühr von 15 Prozent erhoben. (riz)