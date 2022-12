Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri jubeln mit der Schweizer Fahne – was ist möglich für die Nati in Katar? Bild: keystone

Nach dem Sieg gegen Serbien: So sind die Schweizer Chancen im weiteren WM-Verlauf

Die Schweiz hat es geschafft, sich in einem spektakulären und emotionalen Spiel gegen Serbien durchgesetzt und so die Qualifikation für den Achtelfinal sichergestellt. Dort geht es am nächsten Dienstag (20 Uhr) ins Duell mit Cristiano Ronaldo und Portugal.

Eine schwierige Aufgabe, doch die Nati hat im Juni dieses Jahres beim 1:0-Sieg zuhause in Genf bewiesen, dass sie auch diese Mannschaft schlagen kann. Doch wie gut stehen die Schweizer Chancen auf ein Weiterkommen gegen Portugal? Und wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Nati der ganz grosse Wurf Weltmeistertitel gelingt?

Bild: fifa.com

Die Daten-Analysten von swissfootballdata.com rechnen der Schweiz eine 40-prozentige Siegchance gegen Portugal zu. Ihr Modell basiert auf der FIFA-Weltrangliste, dem World Football Elo Rating und der Bilanz der jeweiligen Mannschaften aus den letzten fünf Ernstkämpfen. So wird den Teams ein Stärke-Koeffizient zugeteilt, und auf Basis dieser dann die jeweiligen Partien 1000 Mal simuliert.

Die Analyse widerspiegelt die Tatsache, dass die Schweiz als Aussenseiter in die Achtelfinal-Partie gegen Portugal geht. Über den kompletten Turnierverlauf gesehen, gibt swissfootballdata.com der Schweizer Nati eine 5-prozentige Chance, in den Final zu kommen und dort zu verlieren und ebenfalls eine 5-prozentige Chance, in den Final zu kommen und tatsächlich Weltmeister zu werden. Die besten Titelchancen hat gemäss dieser Simulation Argentinien.

Beim Blick auf den Turnierbaum fällt auf, dass auf die Schweiz auch nach einem allfälligen Sieg im Achtelfinal gegen Portugal eine Herkulesaufgabe warten würde. Im Viertelfinal wäre nach Papierform wie schon bei der EM 2020 Spanien der Gegner. Im Halbfinal würden höchstwahrscheinlich England oder Frankreich warten. Und im Endspiel könnte die Nati unter anderem auf Brasilien, Argentinien, die Niederlande oder Kroatien treffen. (abu)