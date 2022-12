Freuler und Rodriguez feiern den Schweizer Siegtreffer. Bild: www.imago-images.de

Kommentar

Danke für diesen wilden Ritt – jetzt steckt Ronaldo in den Chlaus-Sack!

Die Schweiz steht an der WM in Katar in den Achtelfinals. Sie übersteht die Gruppenphase gegen schwierige Gegner nach einem 3:2-Sieg über Serbien. Nun warten Cristiano Ronaldo und Portugal.

Was für ein nervenaufreibender Abend! Die Schweiz legt gegen Serbien los wie die Feuerwehr und könnte schon nach 20 Sekunden in Führung gehen.

Es ist der Auftakt in eine wilde erste Halbzeit. Xherdan Shaqiri – wieder einmal er, wie immer, wenn es zählt – bringt die Schweiz in Führung. Nach schweren Abwehrpatzern heisst es plötzlich 2:1 für die Serben, ehe Breel Embolo kurz vor der Pause wieder den Ausgleich herstellt.

In den zweiten 45 Minuten zeigen die Schweizer ihre ganze Klasse. Wieder kommen sie mit Tempo aus der Kabine, Remo Freuler schliesst eine herausragende Kombination zum 3:2-Siegtreffer ab.

Herrlich gemacht: Der Schweizer Siegtreffer. Video: SRF

Zum fünften Mal in Folge in der K.o.-Phase eines Turniers

Danach hatte die Mannschaft von Murat Yakin das Geschehen über weite Strecken im Griff, während dem Gegner mit zunehmender Spieldauer der Schnauf aus und der Glaube verloren ging. Das lag an der Schweizer Nati, die ihr diesen Glauben nahm.

Das Weiterkommen mag da und dort als Pflicht angesehen werden. Das ist es nicht, auch wenn wir uns daran gewöhnen durften, dass die Schweiz regelmässig die Gruppenphase an grossen Turnieren übersteht. So wie zuletzt an der EM 2021, der WM 2018, der EM 2016 und der WM 2014.

Dass das keine Selbstverständlichkeit ist, zeigt der Blick auf einige Resultate in Katar. Der vierfache Weltmeister Deutschland ist nach der Vorrunde ausgeschieden, EM-Halbfinalist Dänemark ebenso und auch der ewige Geheimfavorit Belgien. Und Lionel Messis Argentinier mussten sich nach einer sensationellen Pleite gegen Saudi-Arabien strecken, um die K.o.-Phase zu erreichen.

Achtelfinal am Chlaustag

Nun steht für die Schweiz am Dienstag der Achtelfinal gegen Portugal an. Der Blick auf den Kalender zeigt: Das ist der 6. Dezember – der Chlaustag. Der Samichlaus trägt Rot-Weiss wie die Schweizer Nati. Vielleicht ein Zeichen, wer wen in den Sack steckt.

Auf dem Papier dürfte die Schweiz in der Rolle des Aussenseiters sein. Aber sie geht mit dem Wissen in die Partie, dass sie die Portugiesen schlagen kann: Am 12. Juni schlug sie die Iberer in der Nations League in Genf mit 1:0.

Wir wollen noch nicht zu weit nach vorne blicken. Aber im Viertelfinal könnte es zum Wiedersehen mit Spanien kommen, das im Achtelfinal auf Marokko trifft. Mit den Spaniern hat die Schweiz noch eine Rechnung offen nach dem Ausscheiden im Penaltyschiessen des EM-Viertelfinals 2021.