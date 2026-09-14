Aurélie Csillag feiert ihren Treffer. Bild: www.imago-images.de

Csillag macht Liverpool happy – Böhi legt sich den Ball selber ins Netz

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Das Spiel der Woche

Der FC Zürich bleibt in der laufenden Saison ungeschlagen, musste sich aber am Wochenende zum zweiten Mal in Folge mit einem 1:1 zufrieden geben. Die Zürcherinnen verloren dadurch die Leaderposition an Servette Chênois.

Nach YB Mitte der letzten Woche war es diesmal Basel, das dem FCZ ein Remis abtrotzte. Im Letzigrund gingen die Baslerinnen durch das dritte Saisontor der Italienerin Alice Berti in Führung. In der Schlussviertelstunde glich Nina Kajzba aus. Für die junge Slowenin war es in der 6. Runde der Women's Super League bereits der achte Treffer.

Die Zusammenfassung von Zürich – Basel. Video: SRF

Das Tor der Runde

Der in diesem Sommer von Meister Servette zu Aufsteiger Yverdon gewechselten Denisa Hasanaj gelang beim 4:1 gegen Aarau das erste Tor in der höchsten Liga. Die 20-jährige Albanerin traf in der 85. Minute im Nachschuss zum entscheidenden 2:1. Die weiteren Treffer im Duell der beiden einzigen bis dahin sieglosen Teams erzielte die eingewechselte Maeva Sogan nach Kontern in der Nachspielzeit.

Die Zusammenfassung von Servette – Yverdon. Video: SRF

Die nächste Runde

Am Freitag steht das Spitzenspiel zwischen Servette Chênois und dem FC Zürich an. Die Zürcherinnen haben die Möglichkeit, mit einem Sieg die Tabellenführung zurückzuerobern. Es wird für den FCZ das letzte Ligaspiel unter Interimscoach Alessandro Mangiarratti. Ab dem 1. Oktober übernimmt Martina Voss-Tecklenburg den Trainerposten.

Schweizerinnen im Ausland

Lydia Andrade trug ihr erstes Saisontor zum 3:0-Heimsieg des 1. FC Köln gegen Union Berlin bei. Die 27-jährige Ostschweizerin traf in der 83. Minute zum Schlussstand und sicherte den Kölnerinnen den dritten Sieg in Folge. Das 0:1 fiel aus Sicht von Union Berlins Torhüterin Nadine Böhi unglücklich: Die Schweizerin wurde bei einem Durcheinander in der eigenen Abwehr von einer Mitspielerin angeschossen. Von ihrem Bein prallte der Ball ins eigene Tor.

Elvira Herzog, Torhüterin in Leipzig, hatte grossen Anteil daran, dass ihr Team in der Bundesliga zum ersten Saisonsieg kam. Die 23-fache Nationalspielerin hielt beim 2:1 gegen Nürnberg in der 4. Runde vor allem in der zweiten Halbzeit stark, als die Leipzigerinnen den 1:0-Vorsprung verteidigten. In der 77. Minute gelang der Isländerin Emilia Asgeirsdottir ihr zweiter Treffer für Leipzig, bevor Nürnberg in der Schlussphase noch verkürzte.

Aurélie Csillag traf zum zweiten Mal für den FC Liverpool. Die 23-jährige Zürcherin, die im letzten Winter von Freiburg nach England gewechselt war, erzielte im Heimspiel gegen Tottenham in der 60. Minute per Kopfball den 1:1-Schlussstand:

Die Stürmerin war zur Pause eingewechselt worden.

Seraina Piubel, Nadine Riesen und Leila Wandeler gewannen mit West Ham das Londoner Derby gegen die City Lionesses mit 2:1. Piubel bereitete das 1:0 mit einer Balleroberung und einem perfekten Pass in die Tiefe vor. Die beiden Tore West Hams schossen die Französinnen Kelly Gago und Viviane Asseyi. Riesen spielte durch, Wandeler kam in der 70. Minute für Piubel. (sda)