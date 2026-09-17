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Olympische Spiele 1988 Seoul: Geröstete Tauben an der Eröffnungsfeier

Olympic Flame Seoul 1988 Olympic Flame at the 1988 Olympic Summer Games, Seoul Korea. Seoul South Korea Copyright: xPaulxJ..xSutton/DUOMO/PCNx CR0401 106036
Vielleicht hat sie ja jemand vor dem Feuer gewarnt, aber die Tauben haben es nicht verstanden.Bild: www.imago-images.de
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Zur Eröffnung der Olympischen Spiele in Seoul gibt es geröstete Tauben

17. September 1988: Während der Eröffnungsfeier zu den Olympischen Spielen werden traditionsgemäss weisse Tauben freigelassen. Die Friedenssymbole leben in Seoul in der Schale des Olympischen Feuers aber alles andere als friedlich ab.
17.09.2026, 00:01
Sandro Zappella
Sandro Zappella

Sie sind das Friedenssymbol schlechthin: Weisse Tauben. An den Olympischen Spielen ist das Freilassen dieser Vögel während der Eröffnungsfeier zur Tradition geworden. In Seoul sollte es allerdings zum letzten Mal geschehen.

Alles ist in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul bereit für ein grosses Fest. Die Olympia-Hymne schallt durch das Stadion, die olympische Flagge wird gehisst und 1200 Tauben steigen in die Luft.

Tauben Olympische Spiele Seoul
Die freigelassenen Tauben während der Eröffnungsfeier in Seoul.Bild:press association

Die koreanischen Staffelläufer Chong Son Man, Son Mijong und Kim Won Tak übernehmen die olympische Fackel und fahren mit einem Lift in die Höhe, um das Feuer zu entzünden. Dabei denkt allerdings niemand mehr an die zuvor freigelassenen Tauben, die es sich in der Schale des olympischen Feuers bequem gemacht haben.

Das Feuer wird entzündet und es kommt, wie es kommen muss. Einige der Tauben schaffen es nicht mehr, wegzufliegen und kommen im Flammen-Inferno um. Kein Zeichen des Friedens. «Sie wurden lebendig verbrannt», erinnert sich IOC-Präsident Jacques Rogge Jahre später mit Schaudern.

During the opening ceremony of the 1988 Summer Olympics in Seoul on September 17, 1988, a tradition of releasing doves as symbols of peace and unity took a tragic turn. This was the last time live doves were released at an Olympic opening ceremony, due to the horrific mishap that followed.
by u/Scientiaetnatura065 in HistoricalCapsule

Tierschutzverbände reagieren entrüstet und vier Jahre später in Barcelona wurden die Tauben erst freigelassen, als das Feuer bereits im Stadion flackerte. An späteren Olympischen Spielen wird das Federvieh nur noch in Choreographien oder Bildern dargestellt, der Taubenbrauch versandet.

Immerhin wird 1988 in Seoul in der Disziplin Tontaubenschiessen bereits auf Attrappen geschossen. Im Jahr 1900 war das nämlich noch anders, damals wurden noch echte Tauben vom Himmel geholt.

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Hardy18
17.09.2018 12:28registriert Oktober 2015
😂 sorry das ich gelacht habe.
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Philguitar
17.09.2021 08:18registriert Dezember 2018
Ach, die dachten sicher, Ihr Immunsystem hält das schon aus! 😉
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Mia_san_mia
17.09.2018 09:59registriert Januar 2014
Die Viecher sind auch selber schuld. Man könnte ja mal wegfliegen, wenn da Menschen mit Feuer kommen...
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