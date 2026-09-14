Die italienische Skifahrerin Sofia Goggia triumphierte vergangene Saison in der Super-G-Wertung. Bild: keystone

Ski Alpin: Olympiasiegerin Sofia Goggia bricht Trainingslager ab

In etwas mehr als einem Monat beginnt die neue alpine Ski-Saison. Sofia Goggia will dann wieder ganz vorne mitfahren. Die Vorbereitung läuft aber nicht ohne Probleme.

Benjamin Zurmühl / t-online

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

Sofia Goggia hat ihr Trainingslager in Argentinien vorzeitig abgebrochen. Das teilte der italienische Skiverband (Fisi) mit. Goggia habe demnach über Unwohlsein geklagt und in Absprache mit der medizinischen Abteilung beschlossen, die Einheiten nicht fortzusetzen.

Goggia reiste daher nach Italien, um sich weiteren Untersuchungen zu unterziehen. Eigentlich hätte Goggia aus Argentinien nach Chile weiterreisen sollen, um sich perfekt auf die anstehende Saison vorzubereiten.

Schon am Wochenende des 24. und 25. Oktober beginnt der Weltcup im alpinen Skirennsport. Traditionell geht es in Sölden (Österreich) mit dem Riesenslalom los, ehe dann eine mehrwöchige Pause ansteht. Ab Mitte November geht es dann im Wochentakt zur Sache. Erst in Levi (Finnland), dann in Gurgl (Österreich) und anschliessend in Killington (USA).

Goggias langjährige Dominanz in der Abfahrt

Goggia zählt zu den Topfavoritinnen in den Speed-Disziplinen Abfahrt und Super-G. Bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo holte sie dieses Jahr die Bronzemedaille, vor vier Jahren in Peking war es noch Silber, in Pyeongchang vor acht Jahren sogar Gold. Vergangenes Jahr holte sie den Weltcup im Super-G, wurde Siebte in der Abfahrt, die sie von 2020 bis 2023 dominiert hatte.

Verwendete Quellen:

fisi.org: "Sofia Goggia rientra anticipatamente dall’Argentina" (Italienisch)