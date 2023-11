«So wird es schwierig an der EM» – das sagen Shaqiri und Co. nach dem 0:1 in Rumänien

«Ich habe mich nach dem Spiel beim Team für den Einsatz in den zehn Spielen bedankt. Wir haben den Auftrag mit der Qualifikation für die EM erfüllt. Aber klar sind wir enttäuscht, wir hatten auch heute genug Chancen gehabt und sind den Erwartungen nicht ganz gerecht geworden, da wir nicht Erster geworden sind. Einerseits lassen wir uns die Freude nicht nehmen, da wir in der Qualifikation auch tollen Fussball gezeigt haben, andererseits müssen wir selbstkritisch sein und das Ganze analysieren.

«Wir hatten Chancen, aber haben sie leider nicht gemacht. Es ist im Fussball so: Wenn du das Tor nicht machst, kassierst du es irgendwann. So war es heute. Sie haben auf Konter gespielt und es eiskalt ausgenutzt, während wir zu viel hin und her gespielt haben und uns der entscheidende Pass gefehlt hat, um mal eine Chance herauszuspielen. Es war zu wenig. Ich bin aber ziemlich sicher, dass wir an der EM anders auftreten werden, sonst wird es schwierig.»​

Die Schweiz unterliegt in Rumänien und verpasst in der EM-Qualifikation den Gruppensieg

«Die Enttäuschung sitzt sehr tief. Ich weiss nicht mehr, was ich sagen soll. Der Gegner hat eine Chance und macht ein Tor, wir haben fünf Topchancen und machen keins. Uns fehlt die Effizienz mit und gegen den Ball, so hat man keine Chance. Mittlerweile ist es einfach so: Der Gegner macht Tore, wir nicht. Das ist schon auch eine Qualitätsfrage. Jetzt sind wir in Topf 4 statt Topf 2 und brauchen Glück bei der Auslosung.»

Im letzten Spiel der EM-Qualifikation muss sich die Schweiz doch noch geschlagen geben. Aufgrund des 0:1 in Rumänien verpasst die Nati den Gruppensieg, für den sie drei Punkte benötigt hätte, und landet bei der Auslosung der Gruppenphase für das Turnier im nächsten Sommer somit in Topf 4. Das sagen die Schweizer nach dem Spiel beim SRF:

Die Schweiz unterliegt in Rumänien und verpasst in der EM-Qualifikation den Gruppensieg

Die Schweizer Nati fährt an die EM in Deutschland – so kommst du noch an Tickets

Die Schweizer Fussball-Nati hat die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland doch noch geschafft. So kommst du jetzt an Tickets für das Turnier.

Im nächsten Sommer vom 14. Juni bis 14. Juli findet die Fussball-Europameisterschaft in Deutschland statt. Nun hat sich auch die Schweizer Nationalmannschaft fix dafür qualifiziert. Wir sagen dir, wie du an Tickets kommst.