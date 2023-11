Die Nagelsmann-Euphorie ist verflogen: Deutschland verliert zum zweiten Mal in Serie und bleibt erstmals unter dem neuen Trainer ohne Tor. Bild: www.imago-images.de

Deutschland in Österreich chancenlos +++ Kroatien sichert sich letztes EM-Ticket

Gruppe I

Kosovo – Belarus 0:1

Im bedeutungslosen letzten Spiel der EM-Qualifikation sicherte sich Belarus einen knappen Sieg in Kosovo. Dank des Tors von Dmitri Antilevskiy schoben sich die Belarussen noch auf Platz 4 in der Gruppe. Dennoch hat keine der beiden Nationen noch eine Chance auf eine EM-Teilnahme.

Andorra – Israel 0:2

Israel beendete die EM-Qualifikation erfolgreich und sicherte sich Platz 3 in der Schweizer Gruppe. Die Tore beim 2:0-Sieg in Andorra erzielten Joan Cervos von den Gastgebern mit einem Eigentor sowie Gadi Kinda. Israel hat in den Playoffs der Liga B noch die Chance, sich über diesen Weg ein EM-Ticket zu sichern.

Israel feiert zum Abschluss einen Sieg. Bild: www.imago-images.de

Gruppe B

Griechenland – Frankreich 2:2

Nach dem Rekordsieg gegen Gibraltar (14:0) liess Frankreich in Griechenland erstmals in dieser Kampagne Punkte liegen. Nach dem Führungstor durch Randal Kolo Muani drehten die Griechen die Partie gar, mussten sich am Ende aber mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Während die Franzosen den Gruppensieg bereits gesichert hatten, kann sich Griechenland noch über die Playoffs qualifizieren.

Der Ausgleich durch Youssouf Fofana. Video: SRF

Griechenland - Frankreich 2:2 (0:1).

Athen. SR Siebert (GER).

Tore: 42. Kolo Muani 0:1. 56. Bakasetas 1:1. 61. Ioannidis 2:1. 74. Fofana 2:2.

Gibraltar – Niederlande 0:6

Nach der deutlichen 0:14-Niederlage muss sich Gibraltar erneut geschlagen geben. Im Vergleich fällt die 0:6-Pleite gegen die Niederlande jedoch schon fast knapp aus. Mit Calvin Stengs wurde ein Rückkehrer zum Matchwinner. Der 24-Jährige von Feyenoord Rotterdam erzielte in seinem ersten Länderspiel seit 2021 drei Tore.

Calvin Stengs traf dreimal. Bild: keystone

Gibraltar - Niederlande 0:6 (0:3).

Almancil (POR). SR Kardesler (TUR).

Tore: 10. Stengs 0:1. 23. Wieffer 0:2. 38. Koopmeiners 0:3. 50. Stengs 0:4. 62. Stengs 0:5. 81. Gakpo 0:6.

Gruppe D

Kroatien – Armenien 1:0

Kroatien wendet den Gang in die Playoffs im Kampf um die Teilnahme an der EM 2024 in Deutschland ab. Der WM-Dritte des Vorjahres holt mit einem 1:0 gegen Armenien im letzten Gruppenspiel den benötigten Sieg und qualifiziert sich als 21. von 24 Mannschaften für die Endrunde. Ante Budimir traf in Zagreb in der 43. Minute nach einer Flanke von Borna Sosa zur Führung für die zögerlich in die Partie gekommenen Kroaten.

Das einzige Tor der Partie. Video: SRF

Kroatien - Armenien 1:0 (1:0).

Zagreb. SR Kruzliak (SVK).

Tor: 43. Budimir 1:0.

Wales – Türkei 1:1

Wales, das sich noch auf Kosten der Kroaten hätte qualifizieren können, hätte damit auch ein Heimerfolg gegen die bereits als EM-Teilnehmer feststehende Türkei nicht geholfen. Die Waliser führten in Cardiff dank eines frühen Treffers von Neco Williams bis zur 70. Minute, ehe Yusuf Yazici vom Penaltypunkt zum 1:1 ausglich und den Türken damit den Gruppensieg sicherte.

Als Gruppendritter bleibt Wales noch die Chance, sich über die Playoffs zu qualifizieren, in denen es zwei Partien zu gewinnen gilt. Die Playoffs finden vom 21. bis 26. März statt, bereits am 2. Dezember werden die EM-Gruppen ausgelost.

Wales - Türkei 1:1 (1:0).

Cardiff. SR Jug (SLO).

Tore: 7. Williams 1:0. 70. Yazici (Penalty) 1:1.

Deutschland verliert erneut

Deutschland kommt auch unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann nicht in die Gänge. Der Gastgeber der EM 2024 verlor drei Tage nach dem 2:3 gegen die Türkei auch gegen Österreich, diesmal mit 0:2.

Die Bundesliga-Legionäre Marcel Sabitzer und Christoph Baumgartner trafen in Wien für das vom deutschen Ralf Rangnick trainierte Heimteam, Dortmunds Sabitzer in der ersten Halbzeit, Leipzigs Baumgartner in der zweiten. Wegen einer Roten Karte gegen Leroy Sané aufgrund einer Tätlichkeit spielte das erschreckend harmlose Deutschland ab der 49. Minute in Unterzahl.

Kai Havertz spielte erneut auf der ungewohnten Position des Linksverteidigers. Bild: keystone

Besserung brachten bei der zum zehnten Mal in Folge nicht ohne Gegentor gebliebenen DFB-Elf nach der ungenügenden Leistung gegen die Türkei auch personelle Rochaden nicht. Joshua Kimmich nahm zu Beginn wie Florian Wirtz und Thomas Müller auf der Ersatzbank Platz. In der Defensive brachte die Hereinnahme von Routinier Mats Hummels als weiterem Innenverteidiger neben Antonio Rüdiger und Jonathan Tah auch nicht mehr Stabilität. Kai Havertz wurde von Nagelsmann erneut als linker Verteidiger aufgestellt und gehörte noch zu den Besseren.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Österreich - Deutschland 2:0 (1:0).

Wien. SR Vincic (SLO).

Tore: 29. Sabitzer 1:0. 73. Baumgartner 2:0.

Bemerkungen: 49. Rote Karte gegen Sané (Deutschland).

