Rapperswil-Jona steht im Viertelfinal der Champions Hockey League – Biel scheitert

Mannheim – Rapperswil-Jona 1:3

In Rapperswil hatten die SCRJ Lakers das beste Team der Gruppenphase 4:1 bezwungen, in Mannheim gerieten sie dann nie in Gefahr, diesen Vorsprung zu verspielen. Schon nach zwei Minuten brachte Gian-Marco Wetter die Gäste in Führung, im Mitteldrittel erhöhte Jordan Schröder.

Adler Mannheim verkürzte im Schlussdrittel durch Routinier Matthias Plachta zwar noch, unterlag aber erneut. Mit einem Gesamtskore von 7:2 Toren – dank Nico Dunners Treffer zum 3:1 ins leere Tor – zieht der Dritte der letzten National-League-Qualifikation in den Viertelfinal der Champions Hockey League ein. Dort trifft das Team von Stefan Hedlund auf das in der tschechischen Stadt Ostrava heimische Vitkovice.

Adler Mannheim - Rapperswil-Jona Lakers 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

SR Jerabek/Prazaka (CZE), Jürgens/Laguzov (GER).

Tore: 2. Wetter (Grossniklaus, Frk) 0:1. 31. Schroeder (Jensen, Aebischer) 0:2. 45, Plachta (Ennis, Jokipakka) 1:2. 59. Dünner (Capaul) 1:3 (ins leere Tor).

Strafen: je 3mal 2 Minuten.

Färjestads – Biel 6:4

Der EHC Biel findet auch in der Champions Hockey League nicht aus seiner Krise. Nach einer 4:6-Niederlage bei Färjestad scheidet der Playoff-Finalist im Achtelfinal aus.

Die Hoffnungen auf einen Exploit nach dem 3:5 zu Hause wurden im schwedischen Karlstad schon früh geknickt. Bereits nach sieben Minuten musste der Bieler Goalie Joren van Pottelberghe ein erstes Mal hinter sich greifen, nach zwölf Minuten führte der Leader der SHL bereits mit 2:0.

Nach zwei Niederlagen müssen Jérémie Bärtschi und der EHC Biel im Achtelfinal die Segel streichen. Bild: www.imago-images.de

Immerhin zeigten die Seeländer Moral. Dreimal – durch Jere Sallinen und Tino Kessler in Überzahl sowie Ville Pokka – verkürzten sie auf ein Tor Rückstand, zur grossen Wende fehlte aber einiges.

Färjestad - Biel 6:4 (2:0, 2:2, 2:2)

SR Brander/Vikman (FIN), Jonsson/Persson (SWE).

Tore: 8. Westfält (Dahlström, Lundh) 1:0. 12. Lindqvist (Bergkvist) 2:0. 25. (24:22) Sallinen (Burkarts/Ausschluss Tornberg) 2:1. 26. (25:46) Kellman (Johansson/Ausschluss Burkarts) 3:1. 38. (37:38) Kessler (Ausschluss Lawner) 3:2. 39. (38:49) Johansson (Nygard/Ausschluss Lawner!) 4:2. 45. Pokka (Sallinen) 4:3. 55. Dahlström (Nygard) 5:3. 57. (56:40) Nygard (Johansson/Ausschluss Lundh!) 6:3. 58. (57:10) Burren (Stampfli) 6:4.

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Färjestad, 1mal 2 Minuten gegen Biel.