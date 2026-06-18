Ein Tor und ein Assist – Ruben Vargas brillierte wie die weiteren Joker gegen Bosnien-Herzegowina. Bild: keystone

Murat Yakins goldenes Händchen und eine nützliche Trinkpause bringen den Sieg

Der Druck auf der Schweizer Nati war nach dem Unentschieden gegen Katar hoch und lange schien es so, als würde die Schweiz auch gegen Bosnien-Herzegowina Federn lassen. Doch dann sorgte Murat Yakin mit einem Dreifachwechsel für den Sieg.

Timo Rizzi Folge mir

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Es war bis zur Trinkpause in der zweiten Halbzeit ein riesiges Geknorze zwischen der Schweiz und Bosnien-Herzegowina. Dann endlich macht Murat Yakin, was wohl die halbe Nation von ihm forderte. Er wechselt in der 71. Minute gleich dreifach. Unter anderem betreten Johan Manzambi und Ruben Vargas den Platz.

Bei beiden kam es ein wenig überraschend, dass sie nicht in der Startelf standen. Manzambi sass bereits gegen Katar zu Beginn auf der Bank und wurde erst spät eingewechselt. Gemäss Transfermarkt ist der 20-Jährige mit einem Marktwert von 50 Millionen Euro der wertvollste Schweizer Fussballer. Trotzdem musste der Genfer auch gegen Bosnien zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Murat Yakin sorgte für die perfekten Wechsel. Bild: keystone

Die nützliche Trinkpause

Auch Ruben Vargas musste in Los Angeles mehr als siebzig Minuten zuschauen. Der Luzerner war noch einer der Besseren beim blamablen 1:1 gegen Katar und wird sich kaum über den Entscheid von Yakin gefreut haben. Sein Ersatz Fabian Rieder konnte aber nicht wirklich überzeugen und man dachte sich schon: Murat Yakin, welcher sich vor zwei Jahren an der Europameisterschaft eigentlich immer richtig entschied, hat sich verzockt.

Doch dann kam der Hydration-Break und für einmal ist die ganze Schweiz Fan von dieser umstrittenen Werbeunterbrechung. Kurz davor hatte man das Gefühl, dass die Bosnier immer mehr vom Spiel hatten. So kam die dreiminütige Pause für einmal genau richtig und Yakin brachte genau in diesem Moment die neuen Kräfte.

Wenige Momente nach dem Wiederanpfiff lanciert Johan Manzambi einen Angriff und der Ball landet auf dem Flügel bei Ruben Vargas. Im zweiten Versuch schafft es der Ball in den Strafraum und nach einem kleinen Durcheinander haut Manzambi das Spielgerät volley in die Maschen. Bosnien-Torhüter Nikola Vasilj ist geschlagen und die ganze Schweiz erlöst.

Johan Manzambi mit dem 1:0. Video: SRF

Vargas mit drei Skorerpunkten

Plötzlich hatte das Spiel der Nati Tempo und konnte die bosnische Verteidigung ärgern. Gerade einmal sechs Minuten nach dem ersten Treffer wird Breel Embolo perfekt von Manzambi lanciert und Verteidiger Tarik Muharemovic muss zur Notbremse ansetzen. Zu zehnt können die Gegner der Schweizer nicht mehr mithalten und wirken überfordert.

So geht es nicht lange und die Schweizer Gold-Joker Ruben Vargas und Johan Manzambi entscheiden mit dem zweiten und dritten Treffer das so wichtige Gruppenspiel. Vargas konnte sich beim 3:0 auch noch einen Assist gutschreiben lassen.

Vargas mit dem 2:0. Video: SRF

Damit haben zum einen Manzambi und Vargas einige Argumente gesammelt, um beim letzten Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber Kanada in der Startelf zu stehen. Doch auch Murat Yakin zeigte mal wieder, dass er – auch wenn der Druck hoch ist – ein goldenes Händchen hat und die richtigen Entscheidungen trifft.