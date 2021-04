Sport

Fussball

Nach dem Titel die Rekorde? Was Meister YB noch alles schaffen kann



Bild: keystone

Nach dem Titel die Rekorde? Was YB noch alles schaffen kann

Auch nachdem sie am letzten Wochenende den Meistertitel sichergestellt haben, bleiben die Young Boys auf der Jagd. Auf der Jagd nach aussergewöhnlichen Serien und Rekorden in der Ära der Super League.

Auswärts unbesiegt

Der 2:1-Erfolg im Letzigrund gegen den FC Zürich am Donnerstagabend bedeutet, dass die Young Boys keines ihrer letzten 18 Auswärtsspielen in der Meisterschaft verloren haben. Damit haben sie nunmehr den alleinigen Rekord inne.

Die vorherige Bestmarke von 17 Spielen am Stück ohne Niederlage in fremden Stadien stellte der FC Basel – ebenfalls saisonübergreifend – in den Jahren 2013 und 2014 auf.

Bild: KEYSTONE

Grösster Vorsprung

Sechs Runden vor Schluss liegen die Young Boys 26 und mehr Punkte vor der Konkurrenz. Der grösste Vorsprung eines Meisters am Saisonende beträgt bislang 20 Punkte.

Mit dieser Reserve siegte der FC Basel in der Saison 2011/12 vor Luzern. Ebenfalls um 20 Punkte distanzierten die Young Boys den FCB in der Saison 2018/19. Die Berner stehen also davor, diesen Rekord deutlich zu übertreffen.

Bild: keystone

Serie der Ungeschlagenheit

Die bisher letzte Niederlage in der Super League bezog YB in der 10. Runde dieser Saison, bei einem 1:2 daheim gegen Servette. Seither sind die Berner in 20 Spielen ungeschlagen geblieben.

Bild: keystone

In dieser Disziplin sind sie noch recht weit vom Super-League-Rekord entfernt. Diesen stellten Zürich (saisonübergreifend 2005 und 2006) und Basel (Saison 2013/14) mit je 28 niederlagenfreien Spielen auf. Den Wert könnten die Berner demnach erst zu Beginn der nächsten Saison erreichen. (ram/sda)

Reglementsanpassung Falls die 36 Partien der Meisterschaft wegen der Corona-Krise nicht unter Dach und Fach gebracht werden können, zählen die Punkte pro Spiel von jedem Team.



Bis am 30. Mai muss mit der Barrage Schluss sein, tags darauf öffnet das Fenster für die Nationalmannschaften, die sich auf die EM-Endrunde vorbereiten. Die Barrage findet allenfalls nur in einem Spiel an einem neutralen Ort statt, falls das Coronavirus auch in dieser Saisonphase als Spielverderber auftritt.



Mehr Fussball:

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Terrassen und Balkone, um sich einfach nur wohlzufühlen Hund mischt Staffelrennen auf und trocknet im Endspurt alle ab Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter