Die Situation am Bahnhof Bern-Wankdorf bei Fussballspielen. Hier beim Cupfinal im Jahr 2023. Bild: Keystone

Bein verloren – der verunglückte FCB-Fan erfährt eine Welle der Solidarität

Die Familie des am Sonntag nach dem Cupfinal verunglückten FCB-Fans meldet sich zu Wort. Dem Familienvater geht es den Umständen des schrecklichen Unfalls am Berner Bahnhof Wankdorf entsprechend gut.

Christoph Kieslich, Manuel Maag / ch media

Auf der Social-Media-Plattform Tiktok haben sich Familienangehörige des FCB-Fans zu Wort gemeldet, der am Sonntag auf der Heimreise vom Cupfinal in Bern am Bahnhof Wankdorf schwer verunglückt ist. Nach einer mehrstündigen Operation geht es dem Patienten «den Umständen entsprechend», wie die Ehefrau des Verunglückten in einem Post schreibt. Sein Zustand sei «stabil», und am Dienstagmorgen konnte er erstmals mit seiner Frau reden.

Der FCB-Fan war am Sonntag im Anschluss an den Cupfinal in Bern am Bahnhof Wankdorf unter tragischen Umständen verunglückt. Auf dem dicht besetzten Perron, wo die FCB-Fans auf die Extrazüge zurück nach Basel warteten, war er zwischen Bahnsteigkante und einfahrenden Zug geraten. Bei dem Unfall verlor er ein Bein und erlitt weitere schwere, jedoch heilbare Verletzungen, wie die Familie in einer Information des FC Basel mitteilt.

Im weiteren Verlauf des Sonntagabends hatte der FC Basel die geplante Feier auf dem Barfüsserplatz aus Respekt vor dem Verunglückten abgesagt.

«Denkt weiterhin an ihn und schickt ihm viel Kraft»

Die Ehefrau bedankt sich sowohl in der Mitteilung des FCB wie auch bei Tiktok für den «grossen Support» für ihren Mann und schreibt: «Denkt weiterhin an ihn und schickt ihm viel Kraft». In zahlreichen Antworten auf die Posts erfährt die Familie grosse Solidarität, auch vonseiten diverser Fans anderer Klubs wie den Young Boys. An einer Stelle heisst es: «Dein Papi schafft das, er hat ganz Basel als Rückhalt». Die Tochter des Verunglückten schreibt, ebenfalls auf Tiktok: «Du schaffst das Papa.»

Neuigkeiten zu den Untersuchungen des Unfalls gibt es vonseiten der Behörden oder der SBB noch keine. Das Unglück weckt ungute Erinnerungen an einen ähnlichen Vorfall im Jahr 2007, ebenfalls am Bahnhof Wankdorf und nach einem Spiel mit Beteiligung des FC Basel und seiner Fans.

Die Mutter des seinerzeit verunglückten FCB-Fans wandte sich nach dem neuerlichen Unfall an die «Basler Zeitung», berichtet, dass ihr Sohn knapp überlebt habe und bis heute an den Folgen des Unfalls leide. Es sei schrecklich, dass sich ein solcher Unfall wiederholt habe. Ihr Sohn war am Sonntag ebenfalls am Cupfinal in Bern, hat aber nicht den Zug ab Wankdorf genommen. (aargauerzeitung.ch)