Davide Astori verstarb vor sieben Jahren. Bild: EPA/ANSA

Teamarzt wird sieben Jahre nach dem Tod von Davide Astori zu einem Jahr Haft verurteilt

Der ehemalige Teamarzt von der Fiorentina wurde zu einem Jahr Haft und einer Geldstrafe von einer Million verurteilt. Dies nachdem er Davide Astori trotz einer Herzerkrankung für spieltauglich attestierte. Im März 2018 verstarb der ehemalige italienische Nationalspieler.

Gestern vor genau sieben Jahren verstarb der italienische Fussballer Davide Astori nach einem Herzstillstand in einem Hotelzimmer in Udine. An diesem Tag wäre die Fiorentina, bei der Astori nicht nur unter Vertrag stand sondern auch Captain war, auf Udienese Calcio getroffen. Der 14-fache Nationalspieler wurde nur 31 Jahre alt.

Bei der Beerdigung von Davide Astori 2018 waren in Florenz tausende von Fans dabei. Bild: AP/AP

Nun wurde ein Mitglied aus dem Ärztestab der Fiorentina zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt und muss den Hinterbliebenen von Astori eine Entschädigung von einer Million Euro zahlen. Dies berichten verschiedene Medien. Der Grund dafür ist fahrlässige Tötung; der Mediziner erteilte Astori eine uneingeschränkte Spieltauglichkeit, obwohl der Italiener an einer Herzerkrankung litt.



In seiner Karriere bestritt der Verteidiger für Cagliali, AS Rom und AC Florenz Spiele in der höchsten italienischen Liga. Sein letztes Spiel in der Nationalmannschaft bestritt Astori am 5. September 2017, als er im WM-Qualifikationsspiel gegen Israel zum Einsatz kam. (riz)