Unfassbare Rettungstat und ein «Dienstagsschuss» – die besten Champions-League-Szenen

5 - Youngest players to score 25 goals in the Champions League: Erling Braut Haaland (22 years, 47 days). Kylian Mbappé (22y, 80d) Lionel Messi (22y, 286d) Raúl González Blanco (23y, 252d) RODRYGO GOES (24y, 54d) Stellar.



[image or embed]