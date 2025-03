Ein Blick in den Fanshop, als noch mit Peseta bezahlt wurde. Bild: imago-images.de

Weisses Ballett? Was Real Madrid schon alles für Farben trug

Das klassische Trikot von Real Madrid ist vielleicht das berühmteste der Fussballwelt. Blütenweiss holen die «Königlichen» seit Jahrzehnten eine Trophäe nach der anderen. Doch der Blick ins Archiv zeigt: Real Madrid lief schon in allen möglichen Farben auf.

Blau? Grün? Pink?! Real Madrid besitzt zwar den Spitznamen «Weisses Ballett», aber seine Feldspieler trugen schon alle möglichen Farben. Ein Blick zurück.

Der Klassiker

Weisses Trikot, weisse Hose, weisse Stulpen. In der aktuellen Saison beispielsweise von Kylian Mbappé (links) und Jude Bellingham getragen:

Bild: keystone

Cristiano Ronaldo in der Saison 2015/16:

Bild: keystone

Ivan Zamorano in der Saison 1994/95:

Bild: www.album-online.com

Alfredo Di Stefano in der Saison 1954/55:

Bild: imago sportfotodienst

Das Gegenteil

Das weisse Ballett trägt Schwarz: Cristiano Ronaldo, Gareth Bale und James Rodriguez (von links) 2014/15:

Bild: imago sportfotodienst

2002/03 schlägt Luis Figo eine Flanke:

Bild: imago-images.de

Luka Modric 2020/21 in einem wegen der Corona-Pandemie leeren Stadion:

Bild: www.imago-images.de

Der Auswärtsklassiker

Das erste Real-Trikot, das nicht weiss ist, ist in den 1940er-Jahren ein violettes Auswärtstrikot. Vor allem in den 1980er- und 1990er-Jahren laufen die «Königlichen» wieder in solchem Gewand auf. Wir sehen 1985/86 den mexikanischen Goalgetter Hugo Sanchez:

Bild: imago-images.de

Martin Vasquez überlegt 1993/94, wem er den Ball zuspielen soll:

Bild: imago-images.de

Der 29. Oktober 1994 ist ein historischer Tag. Mit 17 Jahren bestreitet das Sturmtalent Raul sein erstes Meisterschaftsspiel für Real Madrid:

Bild: imago-images.de

2016/17 gewinnen Sergio Ramos und seine Kollegen den Champions-League-Final gegen Juventus in diesen Trikots:

Bild: imago sportfotodienst

Die Bauarbeiter

Das Auswärtstrikot der Saison 2024/25 ist orange, hier gezeigt von Vinicius Junior:

Bild: keystone

Marcelo läuft 2013/14 in Orange auf:

Bild: www.imago-images.de

Pinky und der Brain

Gareth Bale in der Champions League 2014/15 gegen Schalke 04:

Bild: imago sportfotodienst

Karim Benzema 2020/21 gegen Cadiz:

Bild: www.imago-images.de

Im Blaumann

Ein wunderbares Bild, um einen glühenden Real-Madrid-Fan in die Verzweiflung zu treiben. Wen sehen wir denn hier bloss?

bild: imago-images.de

Die Antwort lautet: keinen Real-Spieler. Caspar Memering vom Hamburger SV hat 1979/80 nach dem Meistercup-Duell das Trikot mit einem Gegner getauscht.

Er hingegen ist eine echte Klub-Legende: «El Buitre» Emilio Butragueño, hier im Auswärtstrikot 1987/88:

Bild: imago-images.de

Haare lang, Hose kurz: Bernd Schuster präsentiert sich 1988/89 ganz in Blau.

Bild: imago sportfotodienst

2008/09 ärgert sich Gonzalo Higuain über eine vergebene Torchance:

Bild: imago-images.de

Im Graubereich

Dani Carvajal 2015/16 gegen die AS Roma:

Bild: www.imago-images.de

Die Farbe der Hoffnung

2012/13 ist bei Cristiano Ronaldo und Co. Grün angesagt:

Bild: imago-images.de

La Furia Roja

Toni Kroos 2018/19 mit dem Ball am Fuss:

Bild: www.imago-images.de

Kaká jagt 2011/2012 dem Ball hinterher:

Bild: imago-images.de

(Noch) Fiktion

