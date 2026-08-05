sonnig28°
DE | FR
burger
Sport
Türkei

Fussballer will nicht mehr in die Türkei – weil er verliebt ist

Keita Habib ali FOOTBALL : Fc Metz vs Clermont - Ligue 1 10/03/2024 Mao/Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL
Habib Ali Keita wurde von Clermont foot and Kocaelispor ausgeliehen.Bild: IMAGO/PanoramiC

Fussballer will nicht mehr in die Türkei zurückkehren – weil er verliebt ist

Der türkische Erstligist Kocaelispor befindet sich mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Auf einen Mittelfeldspieler muss der Klub momentan verzichten.
05.08.2026, 13:0605.08.2026, 13:06
Ein Artikel von
t-online

Recep Durul ist sauer. Der Präsident des türkischen Erstligisten Kocaelispor hat sich in den dortigen Medien über einen seiner Spieler beschwert. Es geht um Habib Ali Keita, der nicht mit ins Trainingslager gereist ist. Das sei «ohne Erlaubnis» passiert, so Durul. «Das ist keine erfreuliche Sache. Man könnte es als Verrücktheit betiteln», schimpfte er.

Keita weigere sich, zu seinem Verein zurückzukehren. «Den Berichten zufolge hat er sich im Ausland in eine Frau verliebt», sagte Durul. Der Vereinspräsident stellte klar: «Er möchte nicht zurück in die Türkei, sondern bei einem Verein im Ausland spielen, seine Berater gehen aber nur manchmal ans Telefon, manchmal nicht. Wir als Kocaelispor werden rechtliche Schritte einleiten.»

Habib Ali Keita spielt seit einem Jahr bei Kocaelispor, kam zunächst auf Leihbasis vom französischen Verein Clermont Foot und wurde in diesem Sommer fest verpflichtet. Ein weiterer Wechsel aufgrund der aktuellen Entwicklungen wäre denkbar. Aber: «Es wird berichtet, dass es drei bis vier Interessen und ein Transferangebot gibt, aber bisher ist kein offizielles Angebot bei uns eingegangen», so Recep Durul.

Transferticker
Salah-Wechsel in die Türkei ist fix +++ GC holt jungen italienischen Stürmer

«Wenn er zurückkehrt, werden wir überlegen, was im Interesse von Kocaelispor liegt und ihm gegebenenfalls verzeihen», sagte der Klubchef. Bis zum Saisonstart sind es noch anderthalb Wochen. Am 16. August ist Kocaelispor bei Nuri Şahin und Basaksehir zum ersten Spieltag in Istanbul zu Gast. (abu/t-online.de)

Mehr Fussball-Geschichten:
UEFA will Infantino endgültig stürzen – und nimmt deshalb die Klub-WM ins Visier
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die wichtigsten Transfers im Sommer 2026
1 / 26
Die wichtigsten Transfers im Sommer 2026

Konstantinos Kartesas kennt den nächsten grossen Schritt in seiner Karriere. Von Genk wechselt er für 30 Millionen Euro zu Borussia Dortmund und ist dort der zweitteuerste Einkauf der Klubgeschichte.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Murat Yakin kontert James Cordens Bond-Bösewicht-Vergleich mit Videobotschaft
Video: instagram
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
UEFA will Infantino endgültig stürzen – und nimmt deshalb die Klub-WM ins Visier
UEFA-Präsident Aleksander Ceferin will PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi, welcher der Vereinigung der europäischen Fussballklubs vorsteht, überzeugen, der Klub-WM 2029 fernzubleiben. Es ist der nächste Versuch, FIFA-Präsident Gianni Infantino aus dem Amt zu treiben.
Im letzten Sommer fand die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft erstmals mit 32 Teilnehmern statt. Der Wettbewerb wurde neu ins Leben gerufen und das ursprünglich als Klub-WM bezeichnete Turnier Ende Jahr mit den Gewinnern des jeweils höchsten kontinentalen Wettbewerbs wurde umbenannt.
Zur Story