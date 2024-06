Terzic verlässt den BVB: «Neustart mit neuem Mann an der Seitenlinie nötig»

Das Bündnis zwischen dem aus der Region stammenden Trainer und der Borussia bekam Risse, als Anfang November sowohl der Bundesliga-Gipfel gegen Bayern München (0:4) als auch das folgende Spiel beim VfB Stuttgart (1:2) krachend verloren gingen. Nur in der Champions League, in der sich die Dortmunder in der Hammergruppe mit Paris Saint-Germain, Milan und Newcastle als Sieger durchsetzten und in den K.o-Runden Eindhoven, Atlético Madrid und PSG ausschalteten und den Final gegen Real Madrid unglücklich mit 0:2 verloren, rief die Mannschaft phasenweise ihr grosses Potenzial ab.

«Liebe Borussen, auch wenn es mir gerade brutal weh tut, möchte ich Euch mitteilen, dass ich mit dem heutigen Tag den BVB verlassen werde. Ich habe die Verantwortlichen nach unserem Endspiel in Wembley um ein Gespräch gebeten, weil ich nach nunmehr zehn Jahren beim BVB, davon fünf Jahre im Trainerteam und zweieinhalb Jahre als Cheftrainer, das Gefühl habe, dass der anstehende Neustart von einem neuen Mann an der Seitenlinie begleitet werden sollte», sagt Terzic in der Mitteilung des Klubs.

Darum ist das Wetter in der Schweiz so unbeständig

Medaillenregen an der Leichtathletik-EM – die Schweizer Delegation ist so gut wie nie

Die Schweiz hat an der Leichtathletik-EM in Rom bereits acht Medaillen auf dem Konto. Noch nie war eine Schweizer Delegation an Europameisterschaften so erfolgreich. Das liegt auch an der Nachwuchsförderung.

Noch bevor an der Leichtathletik-Europameisterschaft in Rom die letzten Athletinnen und Athleten den Hut in den Ring geworfen haben, steht fest: Aus Schweizer Sicht sind diese Wettkämpfe schon jetzt historischen Ausmasses. Noch nie standen so viele Schweizerinnen und Schweizer auf einem EM-Podest.