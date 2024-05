Stimme in unserem Duell für deinen jeweiligen Favoriten der beiden zur Auswahl stehenden Klubs ab und hilf uns so, die Traum-Bundesliga der watson-User zu finden.

30 Klubs gewannen die deutsche Meisterschaft bereits. Aber viel wichtiger: Wen würdest du am liebsten in der Bundesliga sehen?

Zwei Varianten: So will der Bundesrat die 13. AHV-Rente finanzieren

Mann greift Joggerin in Männedorf ZH an und verletzt sie tödlich

Schweiz im Halbfinal gegen Kanada – Tschechien schlägt USA, Schweden wirft Finnland raus

Der Schweizer Halbfinalgegner an der Eishockey-WM in Tschechien heisst Kanada. Weil Schweden sein Viertelfinalspiel gegen Olympiasieger Finnland 2:1 nach Verlängerung gewann, kommt es für die Schweiz am Samstag in Prag erneut zum Duell mit dem Titelverteidiger. Im zweiten Halbfinal stehen sich die weiter ungeschlagenen Schweden und Tschechien gegenüber.

Die Kanadier legten im ersten Viertelfinalspiel in Prag wie die Feuerwehr los und führten nach gut vier Minuten bereits mit 2:0. Nach einem Doppelschlag in der 47. Minute innert 20 Sekunden vom 3:1 zum 5:1 stellte die NHL-Truppe die Weichen definitiv auf Sieg – und damit auf Halbfinal.