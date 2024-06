Xherdan Shaqiri: «Die Fitness-Debatte ist mir ein bisschen peinlich!»

«Ich schaue nicht so sehr in die Zukunft. Ich lebe von Tag zu Tag. Von daher weiss ich auch nicht, ob ich in zwei Jahren an der WM noch dabei bin. Fakt ist, mein Vertrag mit Chicago läuft im Winter aus. Die Tendenz ist sehr gross, dass ich mir einen neuen Verein suche und ich wieder in Richtung Europa kommen möchte. Schauen wir, was passieren wird. Ich bin da aber sehr gelassen. Zuerst muss ich meinen Vertrag in Chicago respektieren. Wie, wo und was, das kann ich nicht sagen. Ich fühle mich noch gut, wieder zurück nach Europa wäre cool. Hier käme ich auch wieder in den Rhythmus, für die Zukunft in der Nati wäre das sicher gut. Zurück in die Schweiz? Ich bin Basler.» (aargauerzeitung.ch)