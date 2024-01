Super League live: YB – FCB

FC Basel schlägt Tabellenführer YB mit 1:0

Erstmals seit dreieinhalb Jahren gewinnt der FC Basel ein Spiel gegen die Young Boys. Neuzugang Benjamin Kololli trifft zum 1:0-Heimsieg.

Die Young Boys kassieren die dritte Saisonniederlage in der Super League. Der Leader verliert in der 20. Runde beim FC Basel mit 0:1 und ermöglicht St. Gallen, mit einem Sieg am Sonntag gegen Lugano bis auf zwei Punkte heranzukommen.

Benjamin Kololli trifft zum 1:0 gegen YB. Bild: keystone

Das drittplatzierte Servette liegt noch sechs Zähler hinter YB, nachdem es daheim gegen Yverdon 1:0 gewann. Dereck Kutesa schoss in der 79. Minute das erlösende 1:0 für die deutlich überlegenen Genfer.

Basel verdiente sich vor gut 26'000 Zuschauern den Prestigesieg gegen YB mit einer sehr engagierten und solidarischen Leistung. Den einzigen Treffer erzielte Neuzugang Benjamin Kololli in der 13. Minute.

Am Tabellenende konnte Lausanne-Ouchy nach dem Sieg gegen Lugano vor einer Woche nicht nachdoppeln. Das Schlusslicht kassierte eine 1:3-Heimniederlage gegen Winterthur. Für die Zürcher trafen Luca Zuffi und Nishan Burkart in den ersten 20 Minuten sowie Randy Schneider in der Nachspielzeit. (sda)