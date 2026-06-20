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WM 2026: Türkei unterliegt Paraguay und ist bereits ausgeschieden

epa13050803 Can Uzun of Turkey reacts as players of Paraguay celebrate after the FIFA World Cup 2026 group stage match Turkey against Paraguay, in San Francisco, USA, 19 June 2026. Paraguay won 1-0. E ...
Die Türkei ist nach der nächsten Niederlage gegen Paraguay bereits aus der WM ausgeschieden.Bild: keystone

Paraguay schockt die Türkei – frühes WM-Aus für die Türken trotz Spielerüberzahl

Für die hoch gehandelte Türkei ist die WM nach der Gruppenphase bereits beendet. Nach dem 0:2 zum Auftakt gegen Australien setzt es eine 0:1-Niederlage.
20.06.2026, 04:0820.06.2026, 07:38

Paraguay ging in Santa Clara bereits nach 64 Sekunden in Führung: Matias Galarza traf mit einem Flachschuss aus 24 Metern in die rechte Torecke. Zuvor hatten die Südamerikaner die Türken in deren Platzhälfte gut unter Druck gesetzt. Bei der 1:4-Auftaktniederlage gegen die USA war Galarza noch während der gesamten Partie auf der Bank gesessen. Für Paraguay war es bei der neunten Teilnahme allerdings nicht das schnellste WM-Tor, Ayala gelang 1998 beim 3:1-Sieg gegen Nigeria bereits nach 52 Sekunden ein Treffer.

Die Highlights der Partie.Video: SRF

In der Folge übernahmen die Türken klar das Spieldiktat. In der 35. Minute hatten sie grosses Pech, als ein Kopfball von Mert Müldür nach einem Freistoss von Hakan Calhanoglu zunächst an die Latte und von dort an den rechten Pfosten ging. Insgesamt fehlte es den Türken an der nötigen Präzision, sie brachten trotz klarer Überlegenheit zu wenig zustande, zumal Paraguays Miguel Almiro n in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit vom Platz gestellt wurde. Dem Mittelfeldspieler wurde die neue Regel zum Verhängnis, wonach das verdeckte Sprechen mit der Hand vor dem Mund mit einer Roten Karte geahndet wird.

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Rot wegen Hand vor Mund für Paraguayer – was hältst du von der neuen Regel?

Den Türken wurde bei ihrer dritten WM-Teilnahme, der ersten seit 2002, bei der sie den 3. Platz erreicht hatten, angesichts der individuellen Qualität im Team einiges zugetraut. Bei der EM 2024 erreichten sie die Viertelfinals. Nun sind sie bei diesem Turnier jedoch als zweite Mannschaft nach Haiti nach zwei Partien bereits ausgeschieden.

Schon im Startspiel gegen Australien (0:2) waren die Türken trotz deutlicher Dominanz ohne Tor geblieben. Danach war die Kritik im Land dermassen gross, dass Ex-Nationaltrainer Fatih Terim fand: «Hört auf, die Spieler oder den Trainer verbal zu vernichten. Jetzt müssen wir sie umso mehr unterstützen. Das sind unsere Jungs.» Das Team konnte die Verunsicherung aber nicht kaschieren, über beide Partien verzeichnete es nicht weniger als 62 Abschlüsse. Es würde nun nicht überraschen, wenn die Tage des italienischen Trainers Vincenzo Montella, der seit September 2023 im Amt ist, gezählt sind.

Türkei - Paraguay 0:1 (0:1)
Santa Clara. SR Barton.
Tor: 2. Galarza (Enciso) 0:1.
Türkei: Çakır; Müldür, Demiral, Bardakcı (86. Kökçü), Kadıoglu (70. Elmalı); Yüksek (60. Uzun), Çalhanoglu; Akgün (60. Gül), Güler, Yıldız; Aktürkoğlu (46. Yılmaz).
Paraguay: Gill; Caceres (81. Maidana), Gustavo Gomez, Alderete, Alonso; Almiron, Cubas, Diego Gómez (67. Velazquez), Galarza (92. Canale); Pitta (46. Bobadilla), Enciso (92. Avalos).
Bemerkungen: 45. Rote Karte gegen Almiron.
Verwarnungen: 4. Galarza. 71. Elmalı. (car/sda)

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