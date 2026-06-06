wechselnd bewölkt16°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2026: Das sagt Granit Xhaka nach Schweiz gegen Australien

Switzerland midfielder Granit Xhaka gestures during the first half of an international friendly soccer game against Australia Saturday, June 6, 2026, in San Diego. (AP Photo/Gregory Bull) Granit Xhaka
Granit Xhaka ist nicht zufrieden mit der Leistung gegen Australien.Bild: keystone

Xhaka schlägt Alarm: «Wenn wir so auftreten, reisen wir nach drei Spielen nach Hause»

Die Schweizer Nationalmannschaft zeigt im letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft gegen Australien eine mässige Leistung. Kapitän Granit Xhaka war überhaupt nicht zufrieden mit dem Testspiel.
06.06.2026, 23:4406.06.2026, 23:44

Die Schweizer Fussball-Nati muss sich gegen Australien mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben. Das Team von Trainer Murat Yakin startete zwar stark und ging nach einem Tor von Dan Ndoye früh in Führung. In der zweiten Halbzeit liessen die Schweizer aber stark nach und kassierten noch den Ausgleichstreffer.

Mit dem letzten Testspiel vor der kommenden WM ist Nati-Kapitän Granit Xhaka überhaupt nicht zufrieden. Im SRF-Interview nach der Partie hielt sich Xhaka zunächst zurück und sagte: «Es war das typische Spiel vor einem grossen Wettkampf. In der ersten Halbzeit müssen wir mehr Tore machen - und werden dann für die Ineffizienz bestraft. Aber wir sind in der Vorbereitungsphase und werden das Spiel nun genau analysieren.»

Die Zusammenfassung der Partie.Video: SRF

Im weiteren Verlauf des Interviews machte sich der Frust des 33-Jährigen aber bemerkbar. «Es gab Dinge, die diese Woche nicht so gut waren. Ich lernte, dass ich nicht zu viel sagen darf. Ich behalte es für mich», sagte Xhaka zunächst, führte auf Nachfrage aber doch noch deutlich aus: «Wenn wir so auftreten, reisen wir nach drei Spielen wieder nach Hause. Wir dürfen uns nicht zu sicher fühlen, es gibt keine schlechten Teams an der WM. Das war sicher ein Weckruf.» Xhaka ist sich bewusst, dass nun eine Woche hart gearbeitet werden muss.

Als Nati-Trainer Murat Yakin darauf angesprochen wurde, sagte dieser: «Das muss ich nachher vielleicht mit ihm unter vier Augen besprechen.» Yakin zog insgesamt positive Eindrücke aus dem Testspiel und ist zufrieden. «Wir hatten eine gute Startphase und keine Verletzten Alles positiv.»

So richtig ernst gilt es für die Schweizer am kommenden Samstag. Dann steht gegen Katar das erste Spiel der diesjährigen Weltmeisterschaft an. Die weiteren Gruppengegner sind Bosnien-Herzegowina und Kanada. (riz)

Die Fans von Nati-Gegner Bosnien sorgen bereits beim Testspiel für Gänsehautstimmung
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So sieht das WM-Hotel der Schweizer Nationalmannschaft aus
1 / 9
So sieht das WM-Hotel der Schweizer Nationalmannschaft aus

Im Hotel« Fairmont Grand Del Mar» wird sich die Fussball-Nati während der Weltmeisterschaft aufhalten.
quelle: fairmont grand del mar / fairmont grand del mar
Auf Facebook teilenAuf X teilen
An der Fussball-WM kommen Sicherheits-Roboterhunde zum Einsatz – das steckt dahinter
Video: youtube
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Die FIFA weiss, dass eine WM in Diktaturen einfacher zu organisieren ist»
2018 fand die WM in Wladimir Putins Russland statt, 2022 im Emirat Katar und 2026 unter anderem in den USA, wo Donald Trump zumindest mit diktatorischen Zügen regiert. Experte Glenn Jäger erklärt, weshalb sich die FIFA schon lange vor den letzten drei Weltmeisterschaften gerne Diktatoren angedient hat.
Zum dritten Mal in Folge ist uneingeschränkte Vorfreude auf die WM schwierig – erneut gibt es Boykottaufrufe. 2018 fand die WM in Russland statt. Das Land hatte vier Jahre zuvor die ukrainische Halbinsel Krim annektiert. 2022 fungierte Katar als Gastgeber mit Stadien, bei deren Bau Tausende Gastarbeiter ums Leben kamen.
Zur Story