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Nations League: So könnte die Schweiz in der nächsten Woche aufsteigen

Switzerland players celebrate at the the end of the Nations League soccer match between Scotland and Switzerland in Glasgow, Scotland, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Scott Heppell) Scotland Switze ...
Die Schweizer Nati jubelt nach dem Sieg gegen Schottland.Bild: keystone

So gelingt der Nati in den nächsten beiden Partien bereits der Wiederaufstieg

Nach dem zweiten Sieg in der laufenden Nations-League-Kampagne steht die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft souverän an der Tabellenspitze in ihrer Gruppe. Bereits in einer Woche könnte das Team von Trainer Murat Yakin den Wiederaufstieg in die Liga A klarmachen.
30.09.2026, 09:5830.09.2026, 09:58

Zwei Spiele und zwei 3:0-Siege. Die Schweizer Nationalmannschaft gewinnt sowohl in Nordmazedonien als auch in Schottland klar und deutlich und hat bereits einen grossen Schritt in Richtung Wiederaufstieg gemacht. Wenn es optimal läuft, können die Schweizer bereits in der laufenden Nati-Pause die Rückkehr in das Oberhaus der Nations League klarmachen.

Wenn die Schweiz mit vier Siegen in die Nations-League-Kampagne starten sollte, käme es nur auf ein Resultat an: Falls es bei Slowenien gegen Schottland erneut zu einem Unentschieden kommt, wäre der Aufstieg bereits Tatsache.

Scotland&#039;s Stephen Welsh, left, reacts at the the end of the Nations League soccer match between Scotland and Switzerland in Glasgow, Scotland, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Scott Heppell) S ...
Die Schweiz liess Schottland keine Chance.Bild: keystone

Die Rückkehr in das Oberhaus könnte auch definitiv feststehen, wenn Schottland gegen Slowenien gewinnt, aber gegen das aktuell punktlose Nordmazedonien nicht siegen würde. Gewinnt Slowenien gegen Schottland, wäre der Schweizer Aufstieg definitiv vertagt. Ein Unentschieden in den nächsten zwei Spielen würde der Nati ebenfalls nicht reichen, um sich den Aufstieg frühzeitig zu sichern.

Nur das erstplatzierte Team steigt direkt in die Liga A auf. Länder auf dem zweiten Platz der Liga B spielen in einer Barrage gegen einen Drittplatzierten aus der obersten Liga um einen Platz in Liga A.

Zwei Verteidiger und Amdouni schiessen die Schweizer Nati gegen Schottland zum klaren Sieg
Zwei Verteidiger und Amdouni schiessen die Schweizer Nati gegen Schottland zum klaren Sieg

Nach zwei Spieltagen führt die Schweizer Nati ihre Gruppe mit zwei Punkten vor dem ersten Verfolger Slowenien an. Sollte es nach sechs Spieltagen Teams mit gleich vielen Punkten geben, entscheidet die Direktbegegnung. Am Samstagabend trifft die Schweiz zu Hause in Luzern auf die Slowenen. (riz)

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