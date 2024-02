Vorbereiter Kevin de Bruyne und Torschütze Erling Haaland klatschen ab. Bild: keystone

«Er ist eine Maschine» – von de Bruyne gefüttert, schiesst Haaland fünf Tore

Manchester City zieht rauschend in die Viertelfinals des FA Cups ein. Kevin de Bruyne glänzte dabei als Vorbereiter, Erling Haaland als Vollstrecker.

Mit einem 6:2-Sieg im Gepäck reiste Manchester City vom Auswärtsspiel bei Luton Town zurück in Englands Norden. Fünffacher Torschütze: Erling Haaland. Man muss weit zurückblättern, um den Spieler eines Erstligisten zu finden, dem das im FA Cup zuletzt gelang. 1970 erzielte George Best bei einem 8:2-Sieg von Manchester United gegen Northampton Town sogar sechs Tore.

Fünf Tore in einem Spiel – das ist etwas, was wohl selbst die besten Stürmern der Welt nur einmal schaffen. Aber für den 23-jährigen Norweger gilt: Einmal ist keinmal.

«Das war schlicht Weltklasse von Haaland. Er ist sehr produktiv, macht tolle Läufe, ist ein geborener Torjäger und hat eine tolle Einstellung. Er ist eine Maschine.» Roy Keane, Ex-Captain Manchester United ITV

Zuletzt eine kleine Baisse

Es ist noch kein Jahr her, da gelangen Haaland schon einmal fünf Treffer in einem Spiel. In der Champions League steuerte er beim 7:0 gegen RB Leipzig einen Fünferpack bei. Und dann ist da natürlich noch jenes Spiel, das ihn einer breiten Öffentlichkeit bekannt machte. Als 18-Jähriger brillierte Haaland an der U20-WM beim 12:0-Sieg Norwegens gegen Honduras mit neun (!) Toren in einem Spiel.

Haaland hatte nach einer verletzungsbedingten Auszeit von einem Monat in sieben Einsätzen drei Tore erzielt. Er hat die Limiten dermassen verschoben, dass das für seine Verhältnisse gleichbedeutend mit einer Baisse war. Doch nun also Luton Town und das Fünftrunden-Spiel im FA Cup.

Das magische Duo

Der Vollstrecker, der nun in 83 Spielen für City 79 Tore erzielte, profitierte beim Premier-League-Kellerklub von der Rückkehr eines anderen Spielers, der nach einer Verletzung wieder fit ist: Kevin de Bruyne. Der Belgier legte die ersten vier Haaland-Treffer auf.

«Erling ist on fire und Kevin … die Verbindung zwischen den beiden war perfekt», schwärmte ManCity-Trainer Pep Guardiola. «Kevin braucht Spieler wie Erling und Erling braucht Spieler wie Kevin.»

«Es ‹klickt› einfach gut»

De Bruyne hatte fast die komplette Hinrunde wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst. Seit er zu Jahresbeginn sein Comeback gegeben hat, trug sich der 32-Jährige in fast jedem seiner Einsätze in die Skorerliste ein. «Kevin ist grossartig, ein kluger Spieler. Es ist ein Vergnügen, mit ihm zu spielen», sagte Haaland. «Wir wissen, was wir beide voneinander wollen. Es ‹klickt› einfach gut.»

Dass das Duo De Bruyne/Haaland nun wieder gemeinsam angreifen kann, macht den Triple-Sieger Manchester City unbestreitbar besser. Das ist natürlich nicht nur für den FA Cup, wo die Paarungen der nächsten Runde am Mittwochabend ausgelost werden, eine wertvolle Erkenntnis. Sondern vor allem auch für die Meisterschaft. Die Premier League ist umkämpft, Leader Liverpool hat einen Punkt Vorsprung auf Manchester City und zwei Zähler mehr als Arsenal.

«Es kommt, wir kommen. Ich bin auf dem Weg, wieder topfit zu sein. Endlich fühle ich mich wieder richtig gut.» Erling Haaland ITV

Die nächste Aufgabe für die «Sky Blues» ist eine besondere: im eigenen Stadion empfangen sie am Samstag (16 Uhr) den Stadtrivalen Manchester United. Die «Red Devils» sind nach wie vor ein Muster an Unbeständigkeit: Nach vier Siegen in Folge, ihrer längsten Siegesserie in dieser Saison, tauchten sie zuletzt zuhause gegen Fulham. Manchester United wird sich warm anziehen müssen gegen De Bruyne, Haaland und Co.